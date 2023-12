UPCN y ATE, enfrentados por los cambios a la ley del Copnaf

El 7 de septiembre, la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, que crea la Secretaría de Niñez y Adolescencia, con funciones que actualmente cumple el Copnaf. La iniciativa, que incluye la creación de un adicional especial por tareas específicas de cuidado, hasta el momento no tuvo tratamiento en Diputados.

Dirigentes de ATE y trabajadores del Conpaf concurrieron a las últimas sesiones de Diputados con la esperanza de que la ley tuviera tratamiento, pero no fue así. Ahora, en vísperas del último plenario de la Cámara, previsto para este martes a la tarde, el otro sindicato de empleados públicos se manifestó en desacuerdo con la iniciativa y solicitó que no sea tratada.

foto (68).jpg Trabajadores del Copnaf enrolados en ATE reclaman la aprobación de la Ley de Niñez.

UPCN expuso este lunes su postura: “Nosotros tenemos una posición distinta a ATE. Ellos quieren que se apure la aprobación de la iniciativa para tener un titular en la prensa, y nosotros estamos evaluando si les conviene o no a los compañeros”, sostuvo la secretaria adjunta, Carina Domínguez, en referencia al proyecto de ley Régimen de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescencias.

En su artículo 62°, el proyecto establece un adicional especial para el personal del sector “por tareas específicas vinculadas al cuidado de las niñeces y adolescencias, de carácter remunerativo, cuyo monto se determinará conforme un porcentaje del sueldo básico de la categoría 4 del sistema escalafonario vigente para la Administración Central y un porcentaje del Adicional Remunerativo Bonificable para Antigüedad (Cod. 130 creado por Decreto 1916/90 MEH, modificado por Decreto 3116/08)”.

La secretaria adjunta de UPCN sostuvo que, en principio, este punto “está en duda porque hoy los trabajadores están cobrando horas extras y el adicional que se pretende, en términos de salario, es menor que el monto de las horas extras”. Explicó también que “si este adicional se va a mantener en forma simultánea a las horas extras, conviene a los trabajadores; pero si no, van a terminar perdiendo”.

En ese sentido, pidió: “Ser cautos para que no termine siendo ‘chauchas y palitos’ una reivindicación que se esperó por tanto tiempo”.

“Si bien vamos a propiciar la continuidad de las horas extraordinarias, es un tema a evaluar con las nuevas autoridades del próximo gobierno provincial”, sostuvo Domínguez. Y remarcó: “Es cierto que sin las horas extras el personal no alcanza a cubrir las guardias, pero también es una decisión política dejarlas. Y todavía no sabemos con quién hablar respecto al Copnaf, porque no se ha conocido públicamente quién va a llevar adelante el organismo”, acotó. “Ante esta incertidumbre, hemos hablado con algunos legisladores, a quienes les explicamos nuestra inquietud”, agregó.

“No estamos de acuerdo con la posición de ATE porque no está pensando en lo que necesitan los trabajadores, sino en que se apruebe una ley que acordó con el Poder Ejecutivo”, cuestionó. “Pero queriendo beneficiar a los trabajadores, quizás les estemos causando un problema”, advirtió y se preguntó: “¿Los trabajadores saben realmente cuál es el alcance de este adicional? ¿Saben que en el Nivel Central el porcentaje es poco respecto de los códigos que se van a tener en cuenta? ¿Saben cómo va a impactar en su salario? ¿O solamente les vendieron que todo está bien para convencerlos de apoyar una ley de ATE?”

Tras recordar que el proyecto obtuvo media sanción en el Senado sin el acuerdo con UPCN, manifestó: “No queremos que se perjudique a los trabajadores, no queremos ningún riesgo para ellos”, por lo que consideró necesario conversar con las próximas autoridades cómo va a ser el funcionamiento del organismo, antes de que se sancione este proyecto.

“Una ley sólo puede modificarse con otra ley, por lo tanto, si se sanciona, se va a encasillar a los trabajadores con un adicional que después podría no ser lo esperado”, advirtió. Y reclamó: “Evitar sacar a las apuradas leyes que después nos condicionan y que el año que viene tengamos que estar presentando un proyecto de modificación porque esta ley no nos sirve”.

Por su parte, el cuerpo de delegados de ATE del Copnaf ratificó su apoyo al proyecto de ley y viene manifestando preocupación ante lo que aseguran que es la "falta de cumplimiento de los compromisos asumidos a principio de año por las autoridades del organismo".

"Los trabajadores del Copnaf queremos ser valorados, que nuestra tarea sea reivindicada y tenga el lugar y el reconocimiento merecido por nuestra difícil tarea. Queremos dejar de ser el sector del Estado provincial más relegado, queremos igualdad y justicia”, afirmaron mediante un comunicado difundido semanas atrás.