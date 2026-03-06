José Allende: "Coincidimos en que el objetivo es que la Caja de Jubilaciones sea viable por mucho más tiempo"

José Allende expresó la posición de UPCN y dijo que el objetivo central es la viabilidad y sostenibilidad de la Caja, garantizando el 82% móvil

El secretario general José Allende expresó la posición de UPCN (Unión Personal Civil de la Nación) tras la reunión informativa en la que se expusieron los lineamientos centrales del debate sobre la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Afirmó que se coincidió en forma unánime en que el objetivo central es la viabilidad y sostenibilidad de la Caja, garantizando el 82% móvil.

“Coincidimos en el objetivo de que la Caja sea viable por mucho más tiempo. Pensar hoy en una Caja sin déficit es una irrealidad, pero sí podemos discutir cómo achicar ese déficit sin afectar derechos”, señaló Allende.

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Explicó que se abrirá una etapa de intercambio de información entre el presidente de la Caja y los distintos sectores y escalafones del Estado, con el compromiso de que cada uno acerque propuestas concretas. “Van a ser días de ida y vuelta, de análisis y discusión, y a partir de ahí esperamos encontrar una solución que permita sostener el sistema previsional”, sostuvo.

Allende también comentó que los gremios tendrán acceso a un borrador de proyecto de modificación de la Ley 8732, al cual podrán hacer aportes. “Incluso hoy se plantearon propuestas en la mesa. Con algunas podremos coincidir y con otras no al cien por ciento, pero el objetivo es común: hay que hacer algo para que la Caja siga siendo viable en el tiempo”, remarcó.

Asimismo, planteó la necesidad de discutir el déficit de manera integral y con una mirada sectorial. “Hay que analizar dónde están los mayores problemas y cuáles son las mejores soluciones, siempre sin afectar a la gente y garantizando que quien se jubile en el futuro mantenga el 82 % móvil, que es el objetivo de todos”, afirmó.

En ese sentido, señaló que no puede considerarse como déficit estructural el impacto generado por decisiones políticas del pasado, como el retiro de las cajas municipales que se llevaron a los trabajadores activos y dejaron a los pasivos. “Eso es una situación coyuntural que también debe ponerse en discusión”, afirmó.

Mencionó que otro de los puntos es el debate sobre los regímenes especiales. Si bien recordó que el gobernador Rogelio Frigerio expresó que no se avanzará sobre ellos, Allende consideró necesario discutir los aportes que realizan. “Si hablamos de una Caja solidaria, no es justo que alguien se jubile con 20 años de aportes mientras otros lo hacen con 30. Hay que analizar cómo compatibilizar derechos y aportes”, explicó.

A modo de ejemplo, comparó la situación del escalafón general (que requiere 30 años de servicio y 60 de edad) con otros sectores que acceden a la jubilación a edades mucho más tempranas. “La expectativa de cobro es muchísimo mayor, por eso es razonable discutir si el aporte debe ser el mismo cuando el beneficio es claramente superior”, argumentó.

Allende valoró la predisposición al diálogo y adelantó que se prevén encuentros periódicos con el presidente de la Caja y el propio gobernador. “La intención es avanzar lo antes posible para llevar tranquilidad a la sociedad entrerriana, a quienes aportan con sus impuestos y a quienes esperan jubilarse algún día, con la certeza de que el 82 % móvil no está en peligro”, concluyó.

upcn

"Hay que proteger a la Caja"

Por su parte, la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez, destacó la madurez institucional con que se está abordando la discusión. “Desde UPCN tomamos esta instancia con absoluta seriedad, entendiendo la importancia de discutir el presente y el futuro de nuestra Caja”, remarcó.

“Nos quedó claro que esto no va a ser una solución inmediata. Hoy la Caja presenta un déficit anual cercano a los 400 mil millones de pesos y, en estas condiciones, es insostenible. Si no se toman medidas estructurales, ese déficit se va a ir agravando”, advirtió respecto a lo discutido en el encuentro.

En ese sentido, coincidió con la postura expresada por Frigerio. “Compartimos que a lo único a lo que no se puede estar dispuesto es a no hacer nada. Estamos convencidos de que esta discusión hay que darla”, afirmó.

Domínguez aclaró que, por el momento, no existe un proyecto formal. “Todavía no hay un proyecto de ley, sino algunas definiciones generales. No son ideas cerradas ni inflexibles, sino puntos de partida para una discusión que recién comienza”, explicó.

En relación con los regímenes especiales, la dirigente sindical señaló que quedó claro que la primera alternativa a evaluar es la implementación de un sistema de compensaciones. “La prioridad es que quienes cumplen con la edad y los años de aportes no se encuentren en inferioridad de condiciones frente a los regímenes especiales. Ese es un debate necesario”, indicó.

Por otra parte, subrayó que UPCN busca llevar tranquilidad y claridad a los trabajadores. “No vamos a apurarnos a hacer hipótesis ni a sacar conclusiones sobre datos que todavía no hemos profundizado. La información debe ser responsable y transparente”, sostuvo.

En ese marco, adelantó que se llevarán adelante reuniones con la Comisión Directiva, el cuerpo de delegados y los trabajadores, con el objetivo de socializar la situación. “Queremos que cada trabajador comprenda el escenario y participe del debate”, señaló.

Por último, Domínguez resaltó el valor del sistema previsional entrerriano. “Nuestra Caja tiene beneficios que no existen en otras provincias ni en otros lugares del mundo. Por eso hay que protegerla”.