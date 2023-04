UPCN alerta por recortes y desvinculaciones en UADER

En Entre Ríos no hay antecedentes de casos de dengue graves

“A partir de la Resolución 7 que el Consejo Superior aprobó el 28 de febrero, después del documento que hizo conocer UPCN, esperamos una reunión para empezar a debatir soluciones, pero la convocatoria hasta ahora no llegó”, reclamó y agregó que las autoridades de la universidad “juegan al desgaste e intentan desvirtuar la acción del Sindicato en el reclamo. No tiene que haber lugar al individualismo y a los arreglos personales: la lucha es por un régimen laboral claro. Nuestra lucha es para conseguir un escalafón propio que garantice justicia a los trabajadores y trabajadoras”.

“Una vez más nos hacemos eco del temor que manifiestan los trabajadores. ¿Cómo hacer silencio cuando tenemos por ejemplo, un mensaje donde un compañero nos pide por favor que no publiquemos las fotos de las reuniones en UPCN por temor a represalias, a que lo castiguen disminuyéndole el sueldo de la noche a la mañana sin explicación”, refirió Domínguez.

“Hasta ahora no hemos tenido respuesta. Todos se hacen los desentendidos. Lo cierto es que el que conduce la Universidad y toma resoluciones es el Rector. Le pedimos que dé la cara y responda a estos reclamos que necesitan urgente tratamiento”, advirtió.

Por otra parte, “es cierto que dijeron que también quieren el escalafón, pero la coincidencia suena a verso cuando al mismo tiempo nos señalan que es un asunto que excede a la Universidad; que el Ejecutivo y la Legislatura no entienden la autonomía, entonces nada es responsabilidad de ellos, no toman decisiones políticas. Desestiman la fuerza y la voluntad de los trabajadores que no quieren depender más de una decisión arbitraria para llevar el pan a su mesa y desestiman también la oportunidad de poner en marcha un cambio profundo en la Universidad que revierta una situación de años”.

Dos desvinculaciones preocupan al gremio

En diálogo con UNO, Domínguez señaló que se ingresó una solicitud de información en el Rectorado de Uader para que brinde datos sobre el universo de trabajadores afectados por modificaciones en sus horas cátedras y por quienes quedaron sin trabajo. "Estamos esperando que nos respondan aún", señaló. En ese sentido, recordó que el gremio viene planteando que se formalice un escalafón propio en Uader que ponga fin el sistema de pago con horas cátedras.

Domínguez refirió también que "por distintas razones que no conocemos hay trabajadores que vieron mermados sus ingresos y que en la Facultad de Ciencias de la Gestión hay dos trabajadores que se quedaron sin su fuente laboral".

Al respecto de estos dos casos, la dirigente gremial señaló: "Primero vamos a tratar de que se revierta la situación por la vía institucional También lo vamos a ver en lo legal. Hasta ahora, no conocemos los fundamentos, si los hay, de por qué fueron desvinculados estos trabajadores. Alguien debería dar una explicación, porque cuando un trabajador tiene mal desempeño se debe seguir todo un proceso donde el empleado se debe defender".

Simultáneamente, planteó que hasta hoy "el gremio no ha tomado conocimiento si en los casos de Ciencias de la Gestión hubo circunstancias de objeciones hacia esos trabajadores. Y si los hubo, deberían haber tenido que darle derecho a defensa".

En esa línea, Domínguez insistió en que se debe cambiar el sistema de pago de sueldos a través de horas cátedras. "Se tiene que hacer un escalafón propio. Nosotros queremos que se discuta esta propuesta. Tenemos que buscar un canal institucional por el cual salir de esta situación. Debemos generar los ámbitos para poder establecer la salida a esta problemática. Hay que cambiar este sistema para que nadie ponga y saque gente a su antojo".