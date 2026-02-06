Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Este domingo llegará a Entre Ríos el fenómeno Therian

la primera juntada Therian en Entre Ríos tendrá lugar en Concepción del Uruguay. Será este domigo a las 17.30 en la Plaza Ramírez.

6 de febrero 2026 · 20:11hs
Este domingo llegará a Entre Ríos el fenómeno Therian.

Este domingo llegará a Entre Ríos el fenómeno Therian.

La Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay será escenario de la primera juntada Therian en Entre Ríos. El encuentro será mañana a las 17.30 y buscará reunir a personas que se identifican con animales como parte de su identidad, un fenómeno que ha ganado visibilidad en redes sociales y despierta curiosidad y debate.

Los therians son personas que sienten, de manera interna, psicológica o espiritual, una conexión con un animal específico. A diferencia de lo que muchos pueden pensar, no se trata de disfraces ni de puestas en escena: es una vivencia subjetiva profunda y persistente que forma parte de su identidad. Algunos experimentan lo que se conoce como shifts, momentos en los que perciben cambios en su forma de sentir, pensar o actuar, siempre manteniendo contacto con la realidad.

El fenómeno, que tiene mayor presencia entre jóvenes, encontró en internet un espacio clave de expresión y contención, con comunidades activas en plataformas como TikTok y YouTube. Allí se comparten experiencias, se encuentran puntos de validación y también surgen debates y estigmas sobre esta identidad. Especialistas en salud mental coinciden en que, en la mayoría de los casos, esta identificación no constituye un trastorno psicológico, sino que refleja procesos de exploración personal, búsqueda de identidad y necesidad de pertenencia.

El encuentro de mañana es la primera vez que la comunidad se traslada del mundo virtual al espacio público en Concepción del Uruguay. Los organizadores destacan que el objetivo es crear un espacio seguro para conocerse, compartir experiencias y visibilizar una identidad que forma parte de un abanico más amplio de expresiones contemporáneas.

Según los especialistas en la materia, comprender el fenómeno de los therians con información y respeto es muy clave: en lugar de ridiculizar o patologizar, estos encuentros permiten acompañar a los jóvenes que encuentran en estas comunidades un espacio de pertenencia y expresión.

La cita de mañana en Plaza Ramírez está abierta a quienes quieran conocer más sobre la identidad therian, dialogar con sus integrantes y participar de esta inédita experiencia en Concepción del Uruguay, que se recibirá como pionera en Entre Ríos de este movimiento masivo que día a día está ganando más adeptos.

