Último adiós al padre Orlando Mattiassi

La despedida de los restos del Padre Orlando Mattiassi fue una verdadera manifestación de agradecimiento de los fieles, por su decisiva intervención a través de la tarea pastoral para transformar a un barrio que antes de su llegada parecía olvidado. Bajada Grande, el barrio que durante muchos años fue su segundo hogar, acompañó durante varias el funeral en la misma parroquia que lo recibió con una tranquera, el 3 de abril de 1976. En el salón de la parroquia Inmaculado Corazón de María atestado de gente, se lloraba por la pérdida, pero también se entonaban canciones para honrar la memoria del sacerdote. María, sin poder disimular su tristeza, se acercó hasta la Capilla Ardiente y consultada el móvil de La Mañana de La Red (88.7)habló del significado de Mattiassi para esa popular zona de Paraná: “Él ha hecho muchísimo por Bajada, ha cambiado la historia. Con su llegada en 1976 trae la procesión náutica, la visita de las ermitas a los hogares en la preparación de la fiesta patronal: generó una revolución para Bajada. Siempre decimos que fue un antes y un después para la comunidad. Obviamente que siempre tenía esa impronta, esas ganas de hacer cosas, como por ejemplo la radio. Cuando era párroco tuvo esa capacidad de convencer a la gente, ya que siempre decía ‘sean águilas, no sean palomas, salgan, que esto no sea Bajada porque estamos en una Bajada, siempre era ese su dicho, quería convencernos de que no por estar en el barrio Bajada no podíamos crecer”.