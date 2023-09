Advertencia de la UIA desde Paraná: "No nos entreguen de manos atadas al mundo"

Bordet Massa Funes Bahl.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira

Antes de abocarse a las cuestiones económicas y productivas, Funes se refirió el atentado a Cristina Fernández de Kirchner del que este viernes se cumple el primer aniversario. Recordó que el evento industrial se conmemoraba en 2022 en el yacimiento energético Vaca Muerta, adonde los encontró la noticia del intento de magnicidio. "El año pasado no celebramos nuestro Día. Aquello fue una afrenta a toda la sociedad", dijo sobre el asesinato fallido de la vicepresidenta.

Luego anunció: "Estamos acá para mirar el país real y no hacer filosofía sobre el potencial" y sobre el panorama económico del país consideró "evidente que la situación es compleja y tenemos diferencias con el Gobierno. Se han tomado buenas medidas, pero tenemos angustias". Y aclaró: "No queremos parar la industria".

El titular de la UIA habló del tema de la semana en la agenda empresaria, que fue el decreto nacional que implementa una suma fija obligatoria para el sector privado de $60.000 (en dos cuotas de $30.000) para los trabajadores. Funes de Rioja la llamó "asignación no remunerativa" y confirmó la postura que la entidad había publicado con un comunicado días atrás. "No lo compartimos, pero si somos respetuosos de la ley. Creemos en el orden constitucional y las instituciones", admitió.

Sobre el escenario venidero después del año electoral en curso, el referente industrial anticipó que el Poder Legislativo "va a ser plural" y llamó a "buscar políticas de Estado con todos los bloques". Dentro de esa agenda, anticipó una discusión tributaria.

"La presión fiscal sobre el sector formal ubica a la Argentina primera en tres de los principales impuestos: Ganancias de sociedades, Débitos y créditos, y Patrimonios", mencionó. Mientras, proyectaba un "ranking" impositivo sobre el escenario, ante la mirada impávida del ministro y candidato Massa.

De todas formas, Funes de Rioja alertó contra plataformas de gobierno de fuerzas opositoras, como el ultraliberalismo de Javier Milei y la Libertad Avanza. "Muchos no reconocen el rol de la industria. No nos entreguen de manos atadas al mundo", advirtió en alusión a la apertura indiscriminada de importaciones que pregona el candidato presidencial. "No le tenemos miedo ni aversión al mundo, pero tenemos que integrarnos racionalmente y de cualquier manera", remató el industrial.

Y finalizó: "Sin industria no hay Nación"

Bourdín: "Necesitamos ponernos de acuerdo todos los sectores"

El titular de la Unión Industrial de Entre Ríos, Gabriel Bourdín, fue quien abrió el acto. En especial, se detuvo en la ley de Régimen de Promoción Industrial que sancionó la Provincia por impulso de la entidad empresaria en acuerdo con el gobierno. "Es un plan para verlo dentro de 10 o 20 años. Seguramente otra generación usufructuará una industria mejor, una creación de empleo mejor", auguró.

Minutos después, el gobernador Gustavo Bordet entregó a Bourdín el decreto que reglamenta la ley, que contempla eximir de impuestos brutos a las nuevas industrias y aquellas que presenten proyectos de ampliación.

Además, destacó los consensos logrados con la Ley de Distritos Industriales, "para que tengamos una distribución equitativa en nuestro distrito provincial y proveer trabajo".

Sobre el trabajo con la dirigencia política de Entre Ríos, valoró que "fuimos llamados, fuimos escuchados y nunca tuvimos una puerta cerrada en ninguna de nuestras fuerzas políticas, no solo del Ejecutivo Provincial".

Bourdín puso en perspectiva el desarrollo industrial de la provincia en este tiempo. Admitió "somos la provincia más chica de la Región Centro" detrás de Córdoba y Santa Fe y advirtió "asimetrías" tributarias. Pero ponderó: "Mejoramos las asimetrías tributarias y nos pusimos competitivos. Propusimos generar 1500 puestos de trabajo en un año. El Ejecutivo Provincial nos acompañó con un 35% del valor del costo laboral por cada uno de los trabajadores".

Finalmente, el presidente de la UIER instó a encontrarse con otros sectores de la economía como el agrario y el comercial. "Necesitamos mano de obra en todo, en el comercio, en el campo, en todos los sectores. Mi llamado es verdaderamente a buscar esta unión. Necesitamos ponernos de acuerdo, sentarnos en una mesa y conversar", dijo.

