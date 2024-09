Uader: Dictaron una clase pública en la plaza 1 de Mayo

La secretaria general de Sitradu en la provincia señaló que si bien la ley "no va a solucionar de fondo los problemas salariales de universidad", apuntó que "la única forma de triunfar es profundizar el plan de lucha, en la calle, en unidad de acción y esto es una demostración de ello". Uader "tiene una gran tradición de lucha, es la universidad más grande", agregó.

En ese sentido, repasó que la jornada de paro y movilización "se empieza a expresar fuerte en este contexto de crisis, tarifazo, inflación y devaluación", que también impacta en el ámbito universitario: "Hay deudas edilicias y con los docentes, que la mayoría que están por contratos y hay casos que están al frente de una clase, tres horas, siendo titulares y teniendo antigüedad, y cobran $55.000".

Por otra parte, convocó a docentes, no docentes y estudiantes a "seguir en lucha, en unidad y movilizados porque no es solo lo salarial que está en juego, sino un modelo universitario de fondo".

Las Universidades en estado de emergencia

Las comunidades educativas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Uader y las regionales entrerrianas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) se declararon en alerta y adhirieron al paro de 24 horas y actividades de visibilización de la temática en distintos puntos de Entre Ríos.

Desde la UNER emitieron un comunicado detallando que el 92% de docentes sin antigüedad, el 87% con 10 años de antigüedad, el 79% de no docentes sin antigüedad y el 63% de no docentes con 10 años de antigüedad "cobra un salario por debajo de la línea de pobreza". En total, más del 85% de las y los docentes y más del 60% de no docentes no alcanzan a superar esa línea.