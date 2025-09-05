Uno Entre Rios | La Provincia | Turismo

Turismo: Entre Ríos respaldó la planificación de feriados

La Secretaría de Turismo de Entre Ríos respaldó la planificación de feriados, fue en el marco de la Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT).

5 de septiembre 2025 · 20:57hs
La Secretaría de Turismo de Entre Ríos respaldó la planificación de feriados.

La Secretaría de Turismo de Entre Ríos respaldó la planificación de feriados.

La Secretaría de Turismo de Entre Ríos, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, formó parte de la asamblea del Consejo Federal de Turismo, que se realizó en el marco de la realización del Foro Nacional de Turismo “Transformando destinos: tecnología y sostenibilidad para un turismo inteligente”.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el presidente del CFT, Valentín Díaz Gilligan, con la presencia del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), María Laura Teruel; y representantes de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La comunidad educativa de Lucas González, departamento Nogoyá, levantó la voz en relación al edificio escolar que hoy se encuentra inhabitable.

Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

La Vicegobernación de Entre Ríos realizó la primera capacitación en Boleta Única de Papel. 

La Vicegobernación realizó la primera capacitación en Boleta Única de Papel

LEER MÁS: Este lunes se oficializó el feriado del 12 de octubre

Datos de la reunión sobre Turismo

El principal tema abordado fue la organización del nuevo fin de semana largo de octubre, que se logró tras el corrimiento del feriado del 12, a partir del pedido de provincias como Buenos Aires y Entre Ríos. En ese marco, se debatieron estrategias conjuntas para fortalecer la promoción de destinos y garantizar previsibilidad al sector mediante la planificación del calendario de feriados 2026.

Durante la asamblea también se analizaron otros puntos vinculados a la actividad, como las acciones previstas en torno a la próxima Feria Internacional de Turismo (FIT); un programa de incentivos para la temporada estival; y el lanzamiento de la campaña nacional “Promover verano en Argentina”.

La visión entrerriana

El secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, destacó la importancia del ámbito federal de discusión: “Esta forma de encuentro es productiva en sí misma por esencia, ya que Argentina es un país diverso, no sólo por extensión geográfica, sino por lo histórico, las costumbres y los productos que turísticamente se ofrecen. Es muy bueno que nos encontremos todos, tengamos un espacio común donde plantear cómo nos influyen determinadas medidas que se toman a nivel nacional, qué necesidades tenemos, qué prioridades e intereses. También hay cuestiones comunes y una de ellas se trató hoy: el calendario de feriados y los corrimientos de las fechas para promover los fines de semana largos”.

En esa línea, las provincias consensuaron una nota dirigida al gobierno nacional con la propuesta de establecer en 2026, al menos un fin de semana largo por mes, medida que favorecería la economía del sector turístico en todo el país.

Turismo Entre Ríos Feriados
Noticias relacionadas
Jorge Soto debió abandonar la travesía de ciclismo por un fuerte golpe.

Jorge Soto debió abandonar su travesía por Entre Ríos debido a un fuerte golpe

San Benito celebrará el Día del Inmigrante este sábado

Con artistas locales, se celebrará el Día del Inmigrante en San Benito

Este viernes Paraná amaneció con un paro de transporte de UTA en Paraná. Desde la Municipalidad de Paraná apuntaron a ERSA que se autoexcluyó de la licitación. Los colectivos del área metropolitana siguen circulando

Paro de choferes de Buses Paraná: "Es injustificado", advierte el municipio

La iniciativa reunió a universidades, empresas y estudiantes para impulsar proyectos emprendedores y de alto impacto en la provincia.

Estudiantes entrerrianos fueron premiados por sus proyectos en el Desafío de Innovación 2025

Ver comentarios

Lo último

Paraná será la sede del Campeonato Entrerriano de Seleccionas Masculinas U15

Paraná será la sede del Campeonato Entrerriano de Seleccionas Masculinas U15

Luis Caputo ratificó el rumbo económico: Solo vamos a acelerar, como quiere la gente

Luis Caputo ratificó el rumbo económico: "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente"

Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

Ultimo Momento
Paraná será la sede del Campeonato Entrerriano de Seleccionas Masculinas U15

Paraná será la sede del Campeonato Entrerriano de Seleccionas Masculinas U15

Luis Caputo ratificó el rumbo económico: Solo vamos a acelerar, como quiere la gente

Luis Caputo ratificó el rumbo económico: "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente"

Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

Turismo: Entre Ríos respaldó la planificación de feriados

Turismo: Entre Ríos respaldó la planificación de feriados

La Selección Argentina ya puso el foco en Ecuador

La Selección Argentina ya puso el foco en Ecuador

Policiales
Villaguay: acusado de abuso sexual fue declarado no culpable

Villaguay: acusado de abuso sexual fue declarado no culpable

Rescataron a un hombre tras chocar contra un caballo en Ruta 18

Rescataron a un hombre tras chocar contra un caballo en Ruta 18

Un camionero murió en un choque en la Ruta 14, cerca de Gualeguaychú

Un camionero murió en un choque en la Ruta 14, cerca de Gualeguaychú

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Ovación
La Selección Argentina ya puso el foco en Ecuador

La Selección Argentina ya puso el foco en Ecuador

Los entrerrianos aceleran en los caminos puntanos

Los entrerrianos aceleran en los caminos puntanos

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y dejó la clínica

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y dejó la clínica

Jesús Simón, de Tilcara al Pasek Belenos para liderar la temporada 2025/26

Jesús Simón, de Tilcara al Pasek Belenos para liderar la temporada 2025/26

Independiente vs. Conmebol: exige retirar sus trofeos y objetos históricos del museo

Independiente vs. Conmebol: exige retirar sus trofeos y objetos históricos del museo

La provincia
Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

Abrazo simbólico en Lucas González por el estado crítico de la Escuela Nina Nº 4

Turismo: Entre Ríos respaldó la planificación de feriados

Turismo: Entre Ríos respaldó la planificación de feriados

La Vicegobernación realizó la primera capacitación en Boleta Única de Papel

La Vicegobernación realizó la primera capacitación en Boleta Única de Papel

Jorge Soto debió abandonar su travesía por Entre Ríos debido a un fuerte golpe

Jorge Soto debió abandonar su travesía por Entre Ríos debido a un fuerte golpe

Con artistas locales, se celebrará el Día del Inmigrante en San Benito

Con artistas locales, se celebrará el Día del Inmigrante en San Benito

Dejanos tu comentario