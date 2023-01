Turismo: las reservas hoy promedian un 55%

“Tenemos buen nivel de reservas a partir de la próxima semana también, pero lo vamos midiendo por etapas. Además de gente de Buenos Aires y otras provincias, también hay mucha llegada de uruguayos, ya que estamos a 40 kilómetros de la frontera. Así que arrancamos bien arriba la temporada”, añadió.

En Federación y Gualeguaychú es mayor el nivel de reservas.jpg En Federación y Gualeguaychú es mayor el nivel de reservas

En cuanto a cómo están los precios en Gualeguaychú, aclaró que desde la entidad que preside no manejan esos datos. “Tampoco recomendamos según tarifas. Pero acá hay desde camping hasta complejos all inclusive”, señaló.

Sobre este punto, en sitios que promocionan alojamientos se puede conseguir en esa ciudad un departamento para dos personas en alquiler a unos 20.000 pesos para dos noches. En Colón se reserva una posada sencilla también para dos personas a partir a 21.000 pesos para el fin de semana, y de más categoría desde 36.000 pesos en adelante, también por dos noches. Y en Federación están desde 17.500 en adelante con esas características. Depende qué comodidades busque cada turista, los precios varían.

Sobre este tema, Leonardo Schey, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), sostuvo que los precios en la provincia son accesibles, y que incluso llegan a ser sensiblemente inferiores si se los compara con los de la Costa Atlántica. “En un hotel cuatro estrellas de Río Hondo, por ejemplo, una habitación doble está a 93.000 pesos, cuando en Entre Ríos hay hoteles termales de mejor categoría que están muy por debajo de la mitad de ese precio. Con respecto a la Costa, estamos bien; hicimos un comparativo y vimos que allá arrancaron la temporada con un precio super alto, más que Brasil inclusive, y hoy ya están bajando; pero de todas maneras, bajando los precios y todo, están al doble de lo que cuesta venir a hacer río a nuestra provincia”, aseguró.

A su vez, indicó: “Hay ciudades que son un poquito más costosas, como es el caso de Colón, a pesar de que tiene muchísima oferta, también Federación con respecto a lo que pueden ofrecer Gualeguychú y Concordia. Pero en promedio, cabañas en Entre Ríos para dos personas se pueden conseguir a 11.000 y para cuatro a 13.000, no hay mucha diferencia; después tenés departamentos o cabañas hasta dos dormitorios y entonces pueden estar hasta seis personas y te van a cobrar en el orden de los 16.000 y los 18.000 pesos, pero con cocina, heladera, microonda, con piscina y demás”.

Fiestas populares, un gran atractivo..jpg Fiestas populares, un gran atractivo en la provincia. Gentileza: Carnaval de País.

Acerca de qué es lo más demandado, explicó: “El que viene a disfrutar del producto río, elige más bungalow, cabaña, apart. Las familias buscan lugares que tienen una cocina, una parrilla, o ese tipo de cosas, con un poquito más de libertad, para no estar tan estructurados con el tema desayuno. Y en lo que es hotelería ya es distinto, porque lo elige más el turista que viene de paso, de estar cuatro, cinco noches y viene a buscar la comodidad para seguir. En este sentido, estamos volviendo a lo que se vendía antes de la pandemia: los hoteles están trabajando con una ocupación un poquito mejor que lo que indica la reserva, pero justamente por eso, porque hay quienes llegan de rebote y se quedan solo una noche y continúan hacia Brasil u otro destino en el que Entre Ríos les queda de paso”.

Nivel de convocatoria

Por otro lado, sobre el nivel de reservas actual, el presidente de la CET mencionó: “Estamos continuamente haciendo un relevamiento en el día a día, porque es muy dinámico el tema. Venimos con un promedio de reservas que está en el 55% y me parece que viene un poco más flojo que el año pasado. En mi opinión personal, a esto se lo atribuyo a que, al no haber Previaje vigente, se eligen otros destinos primero antes que Entre Ríos. Esto es porque no hubo un gran lanzamiento de la temporada de verano y no hubo a lo mejor una prensa que haya hecho muy visibles los productos que tenemos en la provincia”.

En este contexto, agregó: “Hay ciudades de la costa del Uruguay que están un poco mejor, como Federación y Gualeguaychú; y en la zona de Paraná también se ve un movimiento, producto de que son grandes ciudades que tienen un gran atractivo un poco más de noche que otras. Y hay que considerar además que Gualeguaychú recibe muchísimos excursionistas, entonces se ve un gran ingreso de vehículos o colectivos pero vienen por un día y se vuelven; entonces los sábados va a ser muy explosivo seguramente. Entendemos que los fines de semana y los cambios de quincena también va a ser elevada la ocupación por lo que venimos viendo y cómo se están registrando las reservas”.

En cuanto al público uruguayo, observó: “Público de Uruguay viene ingresando todos los días, pero el 90% son excursionistas, que vienen a hacer compras y retornan. Pero ese otro 10% que se queda no es un porcentaje para despreciar; los que vivimos en las fronteras con el vecino país sabemos que es importante que nos visiten”.

Por último, evaluó: “Muchos uruguayos se quedan también a pernoctar porque las fronteras están tan colapsadas y desbordadas que cuesta tanto volver a cruzar y por eso deciden hacer noche y volver a la otra mañana temprano”.