Turismo: el programa Cuota Simple no sirvió

Con la finalización del verano, el sector turístico de la provincia analiza el promedio de movimiento interanual, ante una pérdida del valor adquisitivo. En este marco, Leonardo Schey, vicepresidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) dijo a UNO: “En la temporada de verano 2024, quedamos en promedio un 30% por debajo de la ocupación respecto al 2023, además hubo fiestas populares convocantes que no se realizaron y no se reprogramaron, también la transición de cuadros políticos sistemáticamente nos perjudican gravemente por la fecha en que se realizan”.

A modo de ejemplo, relató: “En Concordia seguimos con algunos productos turísticos, como son las termas de Coesal, que depende de Provincia y todavía no están en condiciones. Si bien viene acarreando un deterioro a lo largo del tiempo, hay cuestiones de limpieza, higiene y servicios sanitarios, que se podría haber puesto en marcha para la temporada de verano y no lo tuvimos”. No obstante, aclaró: “Somos positivos y creemos que las cosas van a ir mejorando. Vamos a tener fines de semana largos buenos, como nos caracteriza, porque somos un destino de escapadas del principal centro de emisión del país que es Buenos Aires” y agregó que se está haciendo marketing en Santa Fe, Córdoba y Uruguay.

Schey apuntó: “Entre Ríos tiene que hacer el click que han hecho otras provincias. Tenemos que dejar los egoísmos y decidir el futuro turístico. Está siendo muy difícil, la sociedad argentina no tiene plata y somos un destino nacional con algunas aristas internacionales”.

En este marco, anunció que Concordia será sede del primer Foro de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, donde habrá capacitaciones de turismo rural, activo y triple impacto.

Playa Paraná Turismo.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

Cuota Simple, pese a la inclusión del sector, no sirvió

A partir del 1° de febrero rige el programa de aliento al consumo Cuota Simple para financiar compras en tres y seis cuotas con tarjetas bancarias.

En su momento, la CET, junto a otras cámaras, federaciones del país y empresarios del turismo dieron a conocer a través de UNO la necesidad de la inclusión del rubro en el sistema que contempla más de 25 categorías, lo cual se logró días después. Los productos y servicios que se podrían adquirir incluyen pasajes de ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y alojamientos turísticos habilitados, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje habilitadas, autos de alquiler, excursiones, actividades recreativas y productos regionales, dentro del país.

Al promediar la temporada estival, el vicepresidente de la CET evaluó: “Nos es irrelevante. Tal vez apuntaron a que las agencias de viaje vendan paquetes. El programa viene a reemplazar el Ahora 12, baja la cantidad de cuotas y aumenta la tasa anual al 85% y nos parece alta”.

En este sentido, explicó: “El sistema turístico entrerriano está compuesto el 95% por pymes, muchos utilizan distintas billeteras virtuales y solamente algunos hoteles más grandes pueden acceder al programa. Hay que inscribirse y dar aviso, pero en lo personal creo que las entidades bancarias no están ampliando los montos a gastar en las tarjetas de crédito”.

“Por eso, no va a resultar, salvo que le den la vuelta de rosca que tampoco le quisieron dar a los Previaje, en Entre Ríos no ayuda”, sostuvo Schey desde la inclusión al sistema.