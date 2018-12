Tras incrementos que acumulan un 70%, las naftas bajaron 1,5% pero el gasoil subió

A lo largo de este año, los usuarios de automóviles y otros vehículos debieron lidiar con los constantes aumentos de las naftas y el gasoil, que por otra parte impactaron en los valores del transporte y se trasladaron a otros rubros sensibles que dependen de los traslados, como fue el caso de los comestibles, entre tantos otros.

Las sucesivas subas se registran que desde inicios de este año, cuando los precios de los combustibles quedaron atados a la evolución del barril internacional del petróleo, tras vencer a fines de 2017 el acuerdo entre los grandes actores del sector que determinaba ajustar los valores en forma trimestral. Además, el precio está fijado en dólares, por lo que las alzas que registró la divisa en lo que va del 2018 también repercutieron en el bolsillo de los consumidores, profundizando la notable pérdida de poder adquisitivo.

Tras un nuevo aumento del dólar la semana pasada se temía que hubiera un nuevo incremento, pero su precio volvió a bajar y a estacionarse, al menos por ahora. En este marco, el castigado bolsillo de los propietarios de vehículos tuvo ayer una pequeña tregua y ante la baja también del precio del crudo, en los surtidores de YPF se pudo apreciar un descenso en los precios de las naftas, dispuesto por la petrolera estatal, que osciló el 1% al 1,5%. No obstante, la firma subió un 3% en promedio el valor del gasoil, en sus dos versiones, en época de plena cosecha del trigo en la región central del país.





Impacto

Las estaciones de servicio YPF de Paraná reflejaron los nuevos valores y desde una de las bocas de expendio de la firma estatal confirmaron que "la nafta Super estaba 41,47 pesos el litro y ayer bajó a 41,06; mientras que la nafta Infinia valía 46,99 pesos y bajó a 46,29". En tanto, señalaron que "el diesel estaba 36,52 y se fue a 37,69 pesos; y el Infinia diesel costaba 44,16 y subió a 45,48 pesos".

El retroceso del precio de las naftas fue de apenas centavos, cuando en lo que va del año ya acumula subas que suman "más de un 70%" en promedio, según expresó a UNO Mario Amado, titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos. En este marco, el dirigente comentó: "Mientras que YPF bajó un poquito la nafta y subió algo el gasoil, Axion no movió los precios, ya que absorbió la variación de los impuestos para que no impacten en los valores del combustible; y de las otras compañías todavía no tenemos datos".

Cabe recordar que el mes pasado Shell y Axion ya habían bajado sus precios, pero en el último aumento los habían subido más que YPF y luego retrajeron una parte.

Respecto a la medida que ayer impactó en los surtidores locales, Amado analizó: "Lo que pasó es que ha bajado casi 10 dólares el precio del crudo y el dólar no se había movido mucho. Por eso desde la Secretaría de Energía de la Nación se estaba pidiendo a las petroleras que bajaran un 10% sus precios, que se habían incrementado mucho cuando el dólar superó los 40 pesos que estuvo el dólar, y había quedado. Ahora se hicieron correcciones para equipararlo".

"Era una situación que se tenia que dar: si baja el dólar y baja el crudo, evidentemente no habría motivos para que sigan subiendo las naftas. Sí subió el 3% el gasoil de YPF, porque estaba más barato que la competencia, que ya había reacomodado sus precios. No hay un por qué matemático sino más bien comercial", dijo.

Respecto a cuáles son las expectativas del sector sobre cómo se comportarán los valores en lo que resta del año, el dirigente indicó: "Por lo pronto hay una inflación que lleva a levantar los costos. Pero hoy tenemos los impuestos al combustible que ya subieron, y un escenario de un dólar estable, al igual que el petróleo. Si bien hay que ver qué evolución habrá de estos precios, mientras no haya movimiento de los factores externos creo que no hay condiciones para que suban mucho más os combustibles".

Por otra parte, comentó que tras los aumentos que se dieron este año "en Entre Ríos se advierte que hay una baja generalizada en la demanda de combustible", y refirió: "Las estaciones de servicio soportan una caída de la demanda que llega al 20%, sobre todo en lo que es gasoil, aunque ahora la cosecha y el campo están generando un poco más de movimiento". No obstante, señaló: "Los costos fijos han subido mucho y lo que se necesita para mantener una estación de servicio es que la venta sea superior a la que tenemos. Hay buen precio, pero la demanda ha bajado tanto que afectó notablemente la rentabilidad".

Por último, anheló: "Ahora viene la época de verano y esperamos que nos vaya bien con las vacaciones. Es una época en la que en general hay menos consumo en el resto de los rubros, pero la gente se mueve y necesita combustible. Como todos los años, esperamos que la venta estacional sea importante".





Estiman que no habrá nuevos aumentos en lo que resta del año