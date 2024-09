Transporte en Paraná: el viernes vence la conciliación y UTA advierte de nuevos paros

Desde UTA señalaron que el viernes es la última audiencia de la conciliación obligatoria y que si no hay acuerdo podrían volver a parar el transporte.

En un contexto de creciente tensión, Alejandro Becic, abogado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), advirtió que el transporte público de la ciudad de Paraná enfrenta un posible paro si no se alcanza un acuerdo el viernes. Y es que la conciliación obligatoria, que termina ese día a las 22 horas, se mantiene sin avances significativos, y el tiempo se agota.

"El viernes estamos al filo de la navaja, era lo que no queríamos, pero siempre estiran todo hasta el último minuto", señaló Becic. Ayer, no se presentó ninguna propuesta concreta, lo que intensifica la preocupación de los trabajadores del transporte. "No hubo propuesta y la cuestión sigue dentro de la conciliación obligatoria, que termina el viernes a las 22".