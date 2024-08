Transporte: UTA Entre Ríos aseguró que acatará la conciliación vigente

Colectivo vacio Parana.jpg

Agregó: “A mi criterio la Municipalidad ha presentado un planteo muy rígido en el cual dijo que no va a aportar ningún dinero, que la solución tiene que pasar por otro lado. Con respecto a la Provincia, al menos evaluó la posibilidad de ver si hay algún aporte mayor en materia de subsidios, para hacer frente al problema, que ya dejó de ser solamente de actualización de los salarios de los trabajadores, sino que hoy por hoy pasó a ser un déficit más grande. Para poder afrontar de alguna manera la situación de la nueva paritaria, los nuevos costos y la actualización de las unidades, los empresarios hablaban de un déficit mensual de casi 600 millones de pesos, lo cual hay que ver cómo se van sumando”.

Sobre la reunión de mañana, Becic afirmó: “Ya aportamos una visión de lo que podría colaborar con respecto a la solución del conflicto. Hemos acatado la conciliación obligatoria y no estamos en condiciones de realizar ninguna medida de fuerza hasta que finalice la conciliación obligatoria, el 5 de septiembre. Nos mantenemos en el diálogo para llegar a una solución antes que caduque el plazo”.

En cuanto a la postura gremial, detalló: “Los trabajadores están realizando sus tareas en condiciones que no son normales. En todo el país, a excepción de Entre Rios y Chaco, todos tienen en vigencia la nueva paritaria. Uno de los planteos es el hecho de que se nos equipare, en las otras provincias está vigente desde junio y nosotros seguimos con la paritaria de principio de año, lo que es insuficiente. A esto hay que sumarle la falta de pago de algunas empresas a la obra social, que han retenido el dinero y no le han aportado y nos ha generado un inconveniente tremendo. Hoy la obra social está con una deuda millonaria con la Asociación de Clínicas de Entre Ríos, por lo cual tenemos cortados los servicios desde hace cuatro meses”.

En esta línea, señaló que el gremio está buscando la manera de pagarlo, para que los trabajadores puedan tener asistencia a la salud. Indicó: “Además de esto no cobran su sueldo en tiempo y forma, se le están adeudando diferencias desde principio de año, manejan unidades que se caen a pedazos, que requieren de una intervención inmediata de mantenimiento porque nos va a llevar a un siniestro o a un conflicto aún mayor. Ya tenemos muestra de ello: colectivos que se han incendiado, se les ha salido la rueda, sin frenos, sin luminaria, colectivos que se llueven. Todo esto hace que el humor de los choferes no sea el mejor”.

“Pese a todo, desde la UTA hemos puesto la mejor de las predisposiciones, que no ha aparecido de otras partes. La predisposición de trabajar sin cobrar, cobrar en cuotas, con deudas pendientes, sin actualización y sin obra social”, afianzó.

UTA choferes colectiveros paro transporte.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

Posibilidades ante el conflicto

En caso de que venza la conciliación y no se logre ningún avance, el letrado afirmó: “No podemos evaluar ni tomar ninguna medida de fuerza. Con esto, aclaro que el jueves 22 y viernes 23 hubo un paro de transporte que no tiene que ver con nosotros, sino con una decisión de un expediente a nivel nacional. Esa medida de fuerza fue dictada a nivel nacional para todas las jurisdicciones donde no hay arreglo paritario. Fue una decisión de la UTA Central en el Ministerio de Trabajo de la Nación y un expediente ajeno al que nosotros tramitamos en la Secretaría de Trabajo de la provincia. No existe violación alguna a la conciliación obligatoria, sino que no tenemos ninguna posibilidad de no acatar una medida que es de orden nacional. Además, la patronal declinó jurisdicción en Buenos Aires, lo que quiere decir que ellos se ajustaron a lo que se decida en Buenos Aires, y ahí dictaron un paro de dos días. Por lo tanto, estuvimos en la imposibilidad de acatar ese paro”.

“Desde la UTA Entre Ríos no se va a tomar ninguna medida de fuerza hasta el día siguiente que termine la conciliación obligatoria, si no se llegara a un acuerdo. Si hay alguna medida, no va a ser decretada por esta seccional, va a ser resuelta a nivel nacional. No nos hace ninguna gracia tener que parar pero no hay ninguna manera que no haya reacción del poder provincial, municipal, ni de la patronal, si no hacés una medida de fuerza. Hace meses que lo venimos hablando y hasta que no metés una medida de fuerza no se juntan, no aclaran ni proponen, entonces no dejan otra opción. Pedimos todas las disculpas a los usuarios y ojalá nos entiendan, porque la mayoría son trabajadores y entenderán que si no te pagan ni tenés condiciones dignas, es imposible vivir. Pedimos comprensión, los paros no son en contra de los usuarios, son contra los que pueden resolver el conflicto y no lo hacen”, concluyó Becic en diálogo con este medio.