Transporte: la libre competencia todavía no encuentra una paridad en el traslado de pasajeros

Hoy eso no pasa, simplemente con activar el teléfono celular, abrir una de las aplicaciones Uber, Didi y en breve Cabify, según trascendió en los últimos días, en pocos minutos más un auto llegará hasta el punto específico enviado para comenzar el viaje, ya sabiendo el importe del mismo.

Con el ejemplo no se busca comparar, ni mucho menos, simplemente se intenta mostrar las diferencias que existen en la actualidad a la hora de contratar un automóvil particular para realizar un corto viaje dentro de la ciudad, o bien uno largo a otra ciudad por caso. Hoy la misión parece mucho más sencilla, aunque no por ello todavía genere ciertas controversias en los usuarios, lo mismo que en los los trabajadores del sistema formal, regulado y que cumple con todas las normas: taxistas y remiseros, aunque, valga la aclaración, muchos de ellos se desconectan de uno, para usufructuar el otro con el objetivo de “hacer la moneda” como se decía en la jerga de los tacheros de antaño.

Uber y DiDi, su presente

En relación a este tema, en la actualidad no son pocos los paranenses que creen que Uber, y el resto de las aplicaciones, son ilegales. No. A fines de mayo de este año, el Honorable Concejo Deliberante de Paraná aprobó por unanimidad la ordenanza que legalizó Uber y demás aplicaciones de transporte privado. Tiempo antes, el proyecto había sido presentado por el concejal Maximiliano Rodríguez Paulín, de Juntos por Entre Ríos.

El proyecto se basó en una carta abierta que hicieron los choferes autoconvocados de Uber de la capital entrerriana, quienes pedían trabajar dentro de una normativa legal.

Además de la aprobación, los interesados en trabajar con este tipo de aplicaciones debía cumplimentar algunas obligaciones: constituir un domicilio legal y comercial en Paraná.

Designar a un representante, apoderado o encargado de negocios en la ciudad o inscribirse y cumplir con las obligaciones tributarias y en materia de habilitación de establecimiento exigida por el Municipio, entre otros.

Desde la Cámara de taxis

El secretario de la Cámara de Taxistas de Entre Ríos, Walter Cerrudo, brindó su mirada acerca de esta realidad que hoy se ve en las calles paranaenses, también de todo el país, claro. “Hace unos seis meses salió la ordenanza en la 10.170 para los autos con las plataformas electrónicas. Nuestro trabajando viene mermando desde hace bastante tiempo, de hecho en los últimos meses el servicio de taxis y remises tuvo una caída del 50%”.

Enseguida se sinceró: “Muchos de los muchachos están trabajando con una plataforma de electrónica”.

Y aclaró: “En este momento el taxi o el remis son los únicos autos que tienen todas las condiciones de la ordenanza de las plataformas electrónicas. Ahora, el 31 de diciembre del 2024, según el artículo 17 y 18 de la ordenanza municipal, las empresas tienen que presentar todos los papeles de los autos que tienen trabajando en sus plataformas y, al mismo tiempo, habilitarlas con un lugar físico asentado en Paraná y además, tributar en la ciudad y en la provincia”.

Por otra parte, Cerrudo explicó que “después del último día del año los autos particulares y los autos que trabajan en plataformas van a tener una antigüedad de 10 años, como tenemos nosotros, y no 15 como en la actualidad”. A lo que anexó: “También tendrán que complementar todos los requisitos que nos exigen a nosotros como carné profesional, seguro profesional, auto de cinco puertas. Todo lo que nosotros tenemos tienen que cumplir las plataformas también deberán hacerlo”.

Según pudo indagar UNO, a 24 días de que expire la autorización de la ordenanza no se registró ninguna empresa.

Desde la otra vereda

Emiliano charló con UNO, hace cuatro meses que se dio de alta en las dos aplicaciones que funcionan en la actualidad en Paraná, Uber y Didi, “por una cuestión económica”.

En relación a la fecha tope del 31 de diciembre, expresó: “Por lo que sé, a partir del año que viene habrá más controles para los autos que trabajan a través de las aplicaciones. Tenemos que poner un QR en el parabrisas que quiere decir que está habilitado para trabajar. No sé mucho más que eso”.

Y explicó: “Me gustaría hacerle saber algo a la Municipalidad y que no sé si se habrán dado cuenta, tiene que ver con la disminución de accidentes de remises en las calles”. A lo que añadió: “Eso tiene que ver, desde mi experiencia, pura y exclusivamente con la aplicación, porque no hay que andar frenando de golpe, con la aplicación sabés dónde tenés que juntar a la persona que lo solicitó y el destino”.