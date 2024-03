Suba de combustibles: la venta en las estaciones cayó un 20%

En el caso de Shell, la Nafta Súper pasó a tener un precio de 934 pesos; la Nafta Premium de 1.123 pesos; el Diésel, 988 pesos; y el Ion diésel, de 1.169 pesos.

Nafta combustibles aumentos colas.jpg

Con respecto a la última suba, ya estaba previsto que desde este mes se implemente la segunda de cuatro etapas para la actualización gradual de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono sobre las naftas y el gasoil, para lo que dispuso un esquema de traslado de los cargos pendientes desde el tercer trimestre de 2021 hasta el mismo período de 2023. Esta actualización impactó en el precio en un 4%, por lo que el resto del aumento corresponde al aumento de los biocombustibles, la variación del tipo de cambio y el precio del crudo internacional.

Con estas variables, se decidió el incremento de 7,5% desde la medianoche del sábado en las principales operadores YPF, Shell (cuya licencia en el país es operada por Raizen), Axion y Puma, que controlan el 95% del mercado.

Desde el sector de las estaciones de servicio afirman que estos fuertes aumentos generaron una marcada baja de la demanda, que ronda el 20%; incluso se afirma que en enero se registró un descenso de hasta 25% en los productos premium de algunas compañías. Sólo repuntaron algo las ventas en el período de las vacaciones estivales.

Combustibles.jpg Los combustibles volvieron a aumentar Mateo Oviedo/ UNO

En este contexto, Mario Amado, secretario de la Cámara de Expendedores de Entre Ríos, afirmó a UNO que hubo muy poca venta en esta última semana en las estaciones de servicio: “A diferencia de otras veces, ya casi no hay colas. Estamos esperando el tema de la cosecha de maíz, que parece que empieza ahora, para ver si tenemos un poco más de movimiento con los camiones y con el campo, pero por lo pronto las estaciones de servicio hoy prácticamente cayó la demanda”, dijo.

A su vez, observó que el movimiento en lo que va del año fue dispar, según la zona: “Tuvimos un repunte y se aguantó un poco más la baja de ventas por el tema del turismo durante el receso en algunos sectores de la provincia que integran algún corredor turístico, pero las demás estaciones venían acusando bajas en la demanda y hoy estamos hablando de lugares donde tenemos hasta un 20% menos de ventas, previo a este último aumento. Así que este incremento del sábado seguramente va a terminar por marcar más aún la baja en los volúmenes de ventas. Es muy probable que se note y mucho”, analizó.

“Evidentemente el verano estaba dado para que todo el mundo se moviera y los ajustes no se vieron en los lugares de turismo, demoró un mes, o un mes y medio más que se note la baja del consumo en las ciudades”, añadió.

Naftas combustibles aumentos surtidor.jpg

Con respecto al abastecimiento de los diferentes tipos de combustibles, Amado aseguró: “Por ahora lo que están volcando las petroleras a las estaciones alcanza, no es como antes que no alcanzaba. Ahora no hay estaciones prácticamente que reporten que se quedan sin combustible. Y eso aparte de la política de las petroleras de mejorar un poco los volúmenes, es porque no hay turismo”.

Sobre esta caída en la demanda, observó: “Este es un mes en que la familia tiene los chicos en la escuela, sumó otros gastos y demás. La gente que está trabajando con el auto, lo usa igual y trata de acomodar sus números a esos valores nuevos de movilidad. Eso pasa con el auto, el camión, el transporte. Pero las personas que lo usan para recreación, para pasear, es la que primero se restringe”.

Por último, secretario de la Cámara de Expendedores de Entre Ríos evaluó: “Estas semanas que vienen vamos a tener un panorama mejor, porque hasta Semana Santa los consumos son normales, y después en esa fecha ya empieza otra vez el turismo a dinamizar el sector, es otra vez en que tradicionalmente la gente se mueve porque es un fin de semana largo. Veremos si este año se da un movimiento importante o notaremos que la gente está más retenida o más quieta en su consumo”.