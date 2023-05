Solidaridad: piden ayuda para mujer embarazada en Paraná

"Es muy respetuosa y humilde. Es de Santa Fe y vino a Paraná hace un tiempo en búsqueda de trabajo y una mejor calidad de vida", añadieron.

Y explicaron la situación de la mujer. "Está sola, no tiene ni dónde dormir, sólo una pieza armada entre chapas. No tiene familia, ni pareja, ni nadie que la asista, y el Estado tampoco, porque perdió su DNI y la comisaría Cuarta no le toma la denuncia de pérdida", advirtieron.

La mujer se las "rebusca vendiendo pañuelos o cosas así" en la calle, se encuentra mal alimentada y está incomunicada porque "vendió su celular para pagar la pieza donde está viviendo", señalaron en la publicación. Es una habitación en calle Las Heras en la zona de barrio Consejo de la capital provincial.

Desde la ONG invitan a colaborar con ropa de bebé, una cama y/o cuna, alimentos no perecederos, leche, harina, ropa, calzado de bebé recién nacida, elementos para bebé, ropa para mujer talle mediano y zapatillas talle 38/39, "o algo de su casa que no usen y este en buen estado para usar, por favor todo nos sirve", solicitaron.

Por último, indicaron que aquella persona que pueda colaborar puede comunicarse al: 3435163448 o al 3434595915. Y apelaron a la intervención de autoridades de áreas de Desarrollo Social y similares ante la delicada situación.