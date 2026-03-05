Suma de Voluntades apela a la solidaridad para poder continuar su labor social en los barrios

Suma de Voluntades brinda alimento a más de 500 personas a diario. Las necesidades crecen y hoy precisan donaciones de productos para seguir adelante

n medio de un escenario social cada vez más complejo, la organización Suma de Voluntades volvió a advertir sobre el crecimiento de la demanda alimentaria y la profundización de situaciones de vulnerabilidad en distintos barrios de Paraná. La entidad, con más de una década de trabajo territorial, atraviesa uno de los momentos más difíciles desde su creación.

En diálogo con UNO, una de sus referentes, Anabella Albornoz , describió un panorama marcado por el aumento sostenido de personas que recurren a sus dispositivos en busca de asistencia básica.

Actualmente, la organización asiste diariamente a unas 200 o 210 personas que se acercan a su sede de calle Bavio 367 para recibir un desayuno y una merienda. A esa cifra se suman entre 300 y 400 personas más –muchas de ellas en situación de calle– que retiran viandas en distintos puntos de la ciudad, especialmente en plazas y barrios donde el equipo realiza recorridas nocturnas.

Navidad Suma de Voluntades.jpg Unos 300 chicos le escribieron su cartita a Papá Noel y se la enviaron a través de Suma de Voluntades.

La posibilidad de acompañar a quienes más lo necesitan depende en gran parte de la solidaridad de la gente. Pero ante una demanda que no para de crecer, los recursos muchas veces no alcanzan. Por eso desde la organización lanzaron un pedido urgente a quienes puedan colaborar con alimentos o insumos para sostener esta tarea esencial. “Estamos bastante desabastecidos y necesitamos donaciones”, reconoció Anabella.

En este sentido, precisó que lo que más se necesita hoy son alimentos no perecederos, como fideos, arroz, leche, azúcar, té y mate cocido, entre otros productos que ayuden a mitigar el hambre en estos tiempos tan difíciles.

Si bien la referente de Suma de Voluntades afirmó que no se han suspendido actividades y el acompañamiento continúa, confió que sostener el servicio diario resulta cada vez más difícil.

Cómo ayudar a Suma de Voluntades

El funcionamiento de la organización depende en gran medida del acompañamiento de la comunidad. Sin embargo, el deterioro económico impacta también en mucha gente que antes podía colaborar y hoy ya no puede hacerlo. “Pedimos una vez más a la comunidad que nos acompañe para poder llegar a donde más se necesita”, expresó Anabella.

Las donaciones pueden acercarse de lunes a viernes a la sede de calle Bavio 367, de 9 a 12 y de 17 a 20 horas.

Suma de Voluntades Suma de Voluntades acompaña a personas de diferentes barrios de Paraná

Múltiples urgencias

Además de las recorridas nocturnas y la ayuda que brindan habitualmente en su sede, el trabajo territorial de Suma de Voluntades se desarrolla principalmente en los barrios San Martín, Antártida Argentina y Mosconi Viejo. En este último, además del acompañamiento educativo, la organización articula acciones con una escuela deportiva, bajo una premisa clara: educación y deporte como escuela de vida.

Con una presencia sostenida en el territorio desde 2014 hasta la actualidad, el equipo ha atravesado distintos momentos en que las crisis económicas afectaron la labor, pero nunca bajaron los brazos. Sin embargo, describen que el contexto actual presenta particularidades que agravan la situación.

Según comentó Anabella, uno de los factores señalados es la retirada de programas nacionales que anteriormente operaban en los barrios. La ausencia de esos dispositivos profundiza la presión sobre las organizaciones comunitarias, que hoy deben cubrir mayores demandas con menos recursos.

Convocatoria a voluntarios

Además de alimentos, la organización está convocando voluntarios para el área escolar. No se requiere experiencia previa, sino compromiso y voluntad de acompañar las trayectorias educativas de niños y niñas que participan en las actividades.

Para el equipo, reforzar el acompañamiento pedagógico es una apuesta estratégica frente al contexto actual. “El gran desafío es proteger a los gurises”, sintetizó Anabella.

anabella albornoz suma de voluntades.jpg Anabella Albornoz es una de las referentes de Suma de Voluntades Foto UNO/Archivo/Ilustrativa

Un flagelo que preocupa

En este trabajo integral que la ONG paranaense lleva adelante en los barrios, entre las preocupaciones más urgentes aparece el avance del consumo problemático, incluso en edades cada vez más tempranas. “Lo que hace hoy más complejo el escenario es el avance del consumo, sobre todo en infancias”, advirtió Anabella.

En este sentido, los espacios educativos y recreativos se convierten en una herramienta central de prevención. Desde la organización sostienen que los comedores y merenderos no sólo cumplen una función alimentaria, sino que son lugares clave de detección temprana y contención.

Allí se identifica cuando un niño deja de asistir a la escuela, cuando atraviesa situaciones de violencia o cuando comienza a vincularse con consumos problemáticos. “No hay que minimizar estos espacios. Son fundamentales”, remarcan.

Llamado a aunar esfuerzos

Desde Suma de Voluntades insisten en que la respuesta debe ser colectiva. Municipio, Provincia, organizaciones sociales y comunidad en general forman parte de un entramado necesario para sostener la red de contención.

En un momento donde las necesidades crecen y los recursos escasean, la organización reafirma su compromiso de seguir acompañando a aquellas personas que más lo necesitan. Pero también deja en claro que esto es posible gracias a una red en el que la solidaridad es protagonista.

El llamado hoy es concreto: donar alimentos no perecederos, sumarse como voluntario y fortalecer los espacios comunitarios que, más allá de un plato de comida, representan un refugio, un espacio genuino de contención social y una oportunidad para cientos de niños, niñas, adolescentes y familias de Paraná que hoy enfrentan una realidad que cada vez es más adversa.