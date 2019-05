Solanas: "En la fórmula, está nuestra líder, la persona que más mide"

En viaje a la ciudad de Gualeguaychú , donde tiene previsto compartir actividades con el gobernador Gustavo Bordet , el diputado nacional (FpV), Julio Solanas , dijo sentirse sorprendido por el anuncio de Cristina. "Me entero por un mensaje de Dieguito Camargo, hijo de Eduardo, quien me dijo que la fórmula era ésta. Hable con Agustín-por Rossi- quien estuvo ayer todo el día en Paraná", le dijo vía telefónica a UNO.

Consultado sobre si el titular del bloque kirchnerista en Diputados estaba al tanto de la novedad, respondió: "No, acabo de hablar con él, estuvimos ayer hasta las 22 y nos tomó de sorpresa. Con el paso de las horas habrá que analizarlo. Me contaron algunos compañeros del PJ que ella había manifestado 'yo voy a estar donde el conjunto lo requiera o lo decida, o me necesite. Eso fue una pista que dio cuando estuvo en el PJ".





El exintendente evitó profundizar su lectura del anuncio, aunque avaló la decisión de Cristina Fernández. "Ella eligió la fórmula y eso ha decidido la líder máxima de nuestro espacio". En cuanto a la conformación del binomio, con Fernández como candidato a presidente, consideró que "en la fórmula está nuestra líder, la persona que más mide en el país".





