SMN: ampliaron la alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

El SMN amplió la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos y otras 12 provincias del país. Para este martes se esperan lluvias intensas y fuertes ráfagas.

El SMN informó que para este martes se esperan tormentas para una gran parte de Entre Ríos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió para este martes la alerta amarilla por tormentas que rige para Entre Ríos y ahora alcanza también a otras 12 provincias.

En territorio entrerriano, la advertencia abarca a los departamentos Paraná, Villaguay, Diamante, Nogoyá, La Paz, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Tala, Uruguay, Colón e Islas, donde se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento fuertes y ocasional caída de granizo.

Nuevo aviso del SMN

Según el SMN, las precipitaciones más intensas se concentrarán durante la noche de este martes, aunque en horas de la tarde podrían presentarse chaparrones dispersos y tormentas aisladas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, pudiendo superarse en forma puntual en algunas localidades.

Las temperaturas máximas rondarán los 30° con un descenso a los 23°hacia la noche, producto del ingreso de viento del norte, que soplará entre 22 y 31 kilómetros por hora.

Desde el organismo advirtieron que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Por otra parte, en Gualeguaychú, Colón, Islas, Uruguay y Tala, se esperan chaparrones que podrían intensificarse hacia la noche, con tormentas aisladas y acumulación rápida de agua en cortos lapsos.

En tanto, en el norte y centro de la provincia —particularmente en Concordia, San Salvador, Feliciano, Federal y Federación— también se prevén condiciones inestables, con temperaturas máximas entre 28 y 30 grados y probabilidad de tormentas hacia la noche.