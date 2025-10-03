Monseñor Raúl Martín realizó sus primeros nombramientos en la curia de Paraná, definiendo cargos clave en su equipo pastoral.

A casi tres meses de haber asumido como arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín comenzó a delinear su gestión pastoral con una serie de nombramientos en la curia arquidiocesana. Mediante un decreto oficial, comunicó los primeros movimientos que marcarán el rumbo de su liderazgo.

Entre las designaciones más relevantes, se confirmó al presbítero Cristian Mario Torres como vicario general , una figura de gran importancia dentro de la estructura eclesiástica, por ser el principal colaborador del arzobispo en el gobierno pastoral.

Asimismo, el presbítero Néstor Kranevitter fue nombrado vicario episcopal para el clero, con la responsabilidad de acompañar y coordinar la vida y el ministerio de los sacerdotes en la arquidiócesis.

Parroquias

En el ámbito parroquial, también se anunciaron varios cambios. El padre Mario Haller fue designado párroco de Santa Ana, en la ciudad de Viale, en reemplazo del padre Walter Fattor, quien a su vez asumirá como párroco de Nuestra Señora de La Merced, en la localidad de Hernández.

En la capital entrerriana, el padre Horacio Correa fue designado párroco de Nuestra Señora de la Piedad, sucediendo al presbítero Sebastián Córdoba. Por otra parte, el padre Mario Olivera asumirá como capellán interno de Cristo Peregrino.

Desde el arzobispado expresaron que “encomendamos a nuestra madre, Señora del Rosario de Paraná, el servicio de estos hermanos nuestros”.