Franco Colapinto ante una dura exigencia

El Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 continuará su recorrido con el Gran Premio de Singapur en lo que será la fecha 18 de la temporada. La cita será clave para la pelea del campeonato porque restarán otras seis más para el cierre del año. Además, el argentino Franco Colapinto, en Alpine, intentará cerrar el año de la mejor manera.

Este viernes arrancará la actividad con las dos tandas de entrenamientos, a las 6.30 y 10, respectivamente. El piloto argentino regresa a un escenario donde dejó una buena impresión en 2024, cuando estuvo muy cerca de acceder a la Q3 en su primera participación en Singapur y luego peleó por los puntos hasta que una estrategia desacertada de Williams lo relegó al 11° puesto en una de las pruebas más duras de la temporada.

“Estuvo bien el año pasado. Fue un buen fin de semana. Me quedé, creo, a 10 milésimas de la Q3 y era mi primera vez aquí. Así que fue un fin de semana muy bueno para mí. En la carrera estaba décimo y me adelantó Checo (Pérez) con el undercut, pero en general fue positivo”, recordó Colapinto.

“Este fin de semana intentaremos hacer lo mismo: tener un coche competitivo y que me dé la confianza para empujar. Últimamente estamos sufriendo un poco con el paquete. No es lo que queremos ni lo que esperábamos hace un par de carreras, pero creo que definitivamente hay cosas que mejorar”, contó.

El trabajo de Alpine para Singapur

El argentino destacó el esfuerzo colectivo dentro de Alpine: "Estamos luchando duro con el equipo y ellos están empujando muchísimo, encontrando la motivación para seguir y descubriendo cosas. Eso es lo más importante en este momento. Cuando las cosas no salen como quieres o como esperas, es difícil mantener la motivación, pero ellos lo están haciendo: encuentran cosas nuevas, se quedan hasta tarde en la noche para buscar soluciones, lo cual realmente valoro. Todos en el equipo están dando lo mejor para volver a donde queremos estar. Veremos cómo va este fin de semana”, expresó.

Colapinto remarcó previamente que la imprevisibilidad del Alpine le hace las cosas más difíciles. Consultado sobre si esta condición se agrava en un circuito urbano como el de Marina Bay, explicó: "Sí, definitivamente. Creo que la parte en la que el coche es impredecible nos complica entender qué va a hacer en cada momento y en cada situación. En los circuitos urbanos no hay margen de error, así que siempre es más difícil en una pista con muros".

El extremo calor al que se someterá Franco Colapinto

Como es habitual en Singapur, el calor y la humedad, sumados a las características del trazado, llevan al límite físicamente a los pilotos. Para este fin de semana, la FIA declaró por primera vez el llamado Riesgo de Calor, ya que se esperan temperaturas ambiente superiores a los 31 grados. Ante ello, los equipos tienen dos opciones: que sus pilotos utilicen los chalecos refrigerantes o bien que los coches carguen con más lastre.

"Creo que mientras se mantenga como algo opcional para los pilotos, cuando hace mucho calor y se declara riesgo por calor, que podamos elegir usarlo o no dependiendo de nuestro estado físico y si realmente sufrimos o no, es justo. Me parece muy justo que tengas que poner más o menos peso y usar el chaleco, así que eso mantiene la equidad. Creo que definitivamente debería ser una opción para los pilotos usarlo o no, dependiendo de la situación. Debe estar muy abierto y seguro que ayudará en los circuitos extremadamente calurosos. Creo que este es muy caluroso. No sé cómo se desarrollará en una carrera de 90 minutos, si en algún momento empieza a volverse demasiado caluroso, no estoy muy seguro, no lo he probado. Creo que aquí puede ser una buena prueba para ver cómo funciona", cerró.