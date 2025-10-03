Uno Entre Rios | Ovación | Tetratlón del Paraná

Se disputa el Tetratlón del Paraná

Este viernes, desde las 16, en el balneario Thompson se llevará a cabo el Tetratlón del Paraná, con pruebas de SUP, canotaje, ciclismo y cross pedestrismo.

3 de octubre 2025 · 11:48hs
El SUP es una de las disciplinas que tendrá el Tetratlón del Paraná.

Prensa Subsecretaría de Deportes

El SUP es una de las disciplinas que tendrá el Tetratlón del Paraná.

Este viernes se desarrollará el Tetratlón del Paraná. La prueba se llevará a cabo desde las 16, en el balneario Thompson de la capital entrerriana, donde los amantes de las pruebas combinadas podrán disfrutar de una jornada que les exigirá destreza, resistencia y trabajo en equipo.

La competencia será un kilómetro de SUP, dos de canotaje, seis de ciclismo y tres de cross pedestrismo. Cada deportista sólo se desempeñará en una de estas actividades, ya que la prueba será colectiva (hay unos 23 equipos inscriptos). Es decir que cada atleta, una vez que finalice su circuito, le otorgará la posta a su compañero que competirá en otra disciplina.

Los pelotaris que competirán en la Capital Nacional de la Avicultura representarán a las distintas provincias en el Campeonato Argentino.

El Campeonato Argentino de Frontón se disputa en Crespo

Urquiza de Santa Elena es uno de los mejores equipos de la Liga Provincial.

Se abre el telón de la 10ª fecha de la Liga Provincial

Será un importante desafío para los competidores, como así también un atractivo espectáculo para el público que se acerque al popular balneario de la ciudad.

El evento es organizado por las escuelas municipales de SUP, canotaje, ciclismo y atletismo dependientes de la subsecretaría de Deportes de la municipalidad de Paraná.

Tetratlón del Paraná Thompson SUP Canotaje
