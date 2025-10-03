ATE convocó paro y marcha a Gualeguaychú en solidaridad con trabajadores municipales

El Consejo Directivo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), junto a Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) anunciaron un paro de 24 en reclamo de convocatoria a paritarias, rechazo a la Resolución 351/25 de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social que declara ilegal la medida de fuerza, y contra las declaraciones del intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico. La medida está prevista para el día 6 desde las cero horas hasta las 23,59 en todo el ámbito provincial y convoca a una marcha provincial a Gualeguaychú en apoyo a los trabajadores municipales de esa ciudad.

El reclamo comprende, además, recomposición salarial para todos los estatales: municipales, provinciales y nacionales, aumento de emergencia para jubilados y jubiladas, cese de despidos y cierre de organismos públicos, reincorporación inmediata de las y los trabajadores cesanteados y devolución de fondos adeudados por el Gobierno Nacional a provincias y municipios.

El comunicado que lleva la firma del secretario general Oscar Muntes señala que el paro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tendrá diferentes formas de propuestas: paro, paro activo, asambleas, movilizaciones y otras modalidades que implemente cada establecimiento del Estado provincial y municipal, garantizando en todas las actividades de las guardias mínimas".

En cuanto a las reivindicaciones se indicó que "la medida de acción directa resuelta por el sindicato en todo el territorio de Entre Ríos y municipios se llevará a cabo por las siguientes reivindicaciones repudio las declaraciones del intendente de Gualeguaychú Mauricio Davico.

A través de sus redes sociales y con una foto del cartel de la Planta de Asfalto con el símbolo de prohibido, el intendente cuestionó el accionar de la Asociación de Trabajadores del Estado que, por las asambleas laborales en la Dirección de Obras Públicas, mantenía retrasada la obra. Davico fustigó: "Esta mafia sindical Kirchnerista siempre perjudica al ciudadano que paga los impuestos, no respeta la libertad de la gente ni de la mayoría de los trabajadores que sí quieren trabajar".

El conflicto escaló. El secretario general del gremio en Gualeguaychú, Alberto “Piturro” Mendoza, insultó al intendente a quien trató de “maricón” y “llorón” durante una entrevista radial. “El Intendente se siente con los trabajadores que vamos a llegar a un buen acuerdo. Pero no, él no quiere, y como un maricón se queja”, afirmó Mendoza a Radio Máxima. “Perdón… como un llorón se queja, pero no quiere recibir a los trabajadores organizados. Me parece una contradicción”, sostuvo tras el exabrupto.