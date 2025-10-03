Uno Entre Rios | La Provincia | ATE

ATE convocó paro y marcha a Gualeguaychú en solidaridad con trabajadores municipales

ATE reclama recomposición salarial a estatales municipales, provinciales y nacionales, aumento a jubilados, cese de despidos, devolución de fondos

3 de octubre 2025 · 11:47hs
ATE reclama recomposición salarial a estatales municipales

ATE reclama recomposición salarial a estatales municipales, provinciales y nacionales, aumento a jubilados, cese de despidos, devolución de fondos 
ATE reclama recomposición salarial a estatales municipales

ATE reclama recomposición salarial a estatales municipales, provinciales y nacionales, aumento a jubilados, cese de despidos, devolución de fondos 

El Consejo Directivo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), junto a Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) anunciaron un paro de 24 en reclamo de convocatoria a paritarias, rechazo a la Resolución 351/25 de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social que declara ilegal la medida de fuerza, y contra las declaraciones del intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico. La medida está prevista para el día 6 desde las cero horas hasta las 23,59 en todo el ámbito provincial y convoca a una marcha provincial a Gualeguaychú en apoyo a los trabajadores municipales de esa ciudad.

El reclamo comprende, además, recomposición salarial para todos los estatales: municipales, provinciales y nacionales, aumento de emergencia para jubilados y jubiladas, cese de despidos y cierre de organismos públicos, reincorporación inmediata de las y los trabajadores cesanteados y devolución de fondos adeudados por el Gobierno Nacional a provincias y municipios.

Disponen emergencia agropecuaria en Entre Ríos por heladas y granizo

Disponen emergencia agropecuaria en Entre Ríos por heladas y granizo

Fueron trasladaron a la cárcel de Ktziot (Ketziot), en el desierto de Negeb, en el límite con Egipto, según datos que maneja la familia de Nicolás Calabrese 

El paranaense detenido por Israel estaría en la cárcel de Ktzi'ot

Embed

El comunicado que lleva la firma del secretario general Oscar Muntes señala que el paro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tendrá diferentes formas de propuestas: paro, paro activo, asambleas, movilizaciones y otras modalidades que implemente cada establecimiento del Estado provincial y municipal, garantizando en todas las actividades de las guardias mínimas".

En cuanto a las reivindicaciones se indicó que "la medida de acción directa resuelta por el sindicato en todo el territorio de Entre Ríos y municipios se llevará a cabo por las siguientes reivindicaciones repudio las declaraciones del intendente de Gualeguaychú Mauricio Davico.

Embed

A través de sus redes sociales y con una foto del cartel de la Planta de Asfalto con el símbolo de prohibido, el intendente cuestionó el accionar de la Asociación de Trabajadores del Estado que, por las asambleas laborales en la Dirección de Obras Públicas, mantenía retrasada la obra. Davico fustigó: "Esta mafia sindical Kirchnerista siempre perjudica al ciudadano que paga los impuestos, no respeta la libertad de la gente ni de la mayoría de los trabajadores que sí quieren trabajar".

El conflicto escaló. El secretario general del gremio en Gualeguaychú, Alberto “Piturro” Mendoza, insultó al intendente a quien trató de “maricón” y “llorón” durante una entrevista radial. “El Intendente se siente con los trabajadores que vamos a llegar a un buen acuerdo. Pero no, él no quiere, y como un maricón se queja”, afirmó Mendoza a Radio Máxima. “Perdón… como un llorón se queja, pero no quiere recibir a los trabajadores organizados. Me parece una contradicción”, sostuvo tras el exabrupto.

ATE CTA Gualeguaychú paro marcha
Noticias relacionadas
RICARDO GALLIUSSI. Se viene el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Las Garzas celebra la segunda Fiesta de la Pizza a la Parrilla

Las Garzas celebra la segunda Fiesta de la Pizza a la Parrilla

Monseñor Raúl Martín realizó sus primeros nombramientos en la curia de Paraná, definiendo cargos clave en su equipo pastoral.

Monseñor Raúl Martín realizó sus primeros nombramientos en la curia de Paraná

Se espera abundante caída de agua, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo, según alerta amarilla del SMN.

SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el domingo

Ver comentarios

Lo último

Pacho y las Máquinas lanza su primer disco: Picado Fino

Pacho y las Máquinas lanza su primer disco: "Picado Fino"

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel Tavi Celis

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel "Tavi" Celis

El paranaense detenido por Israel estaría en la cárcel de Ktziot

El paranaense detenido por Israel estaría en la cárcel de Ktzi'ot

Ultimo Momento
Pacho y las Máquinas lanza su primer disco: Picado Fino

Pacho y las Máquinas lanza su primer disco: "Picado Fino"

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel Tavi Celis

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel "Tavi" Celis

El paranaense detenido por Israel estaría en la cárcel de Ktziot

El paranaense detenido por Israel estaría en la cárcel de Ktzi'ot

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Se disputa el Tetratlón del Paraná

Se disputa el Tetratlón del Paraná

Policiales
Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel Tavi Celis

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel "Tavi" Celis

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Ovación
Se abre el telón de la 10ª fecha de la Liga Provincial

Se abre el telón de la 10ª fecha de la Liga Provincial

Final caliente: River venció a Racing y se clasificó a las semifinales

Final caliente: River venció a Racing y se clasificó a las semifinales

Franco Colapinto ante una dura exigencia

Franco Colapinto ante una dura exigencia

El Campeonato Argentino de Frontón se disputa en Crespo

El Campeonato Argentino de Frontón se disputa en Crespo

Se disputa el Tetratlón del Paraná

Se disputa el Tetratlón del Paraná

La provincia
El paranaense detenido por Israel estaría en la cárcel de Ktziot

El paranaense detenido por Israel estaría en la cárcel de Ktzi'ot

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

ATE convocó paro y marcha a Gualeguaychú en solidaridad con trabajadores municipales

ATE convocó paro y marcha a Gualeguaychú en solidaridad con trabajadores municipales

Las Garzas celebra la segunda Fiesta de la Pizza a la Parrilla

Las Garzas celebra la segunda Fiesta de la Pizza a la Parrilla

Monseñor Raúl Martín realizó sus primeros nombramientos en la curia de Paraná

Monseñor Raúl Martín realizó sus primeros nombramientos en la curia de Paraná

Dejanos tu comentario