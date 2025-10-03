Las Garzas celebra la segunda Fiesta de la Pizza a la Parrilla

Este sábado se celebrará la segunda edición de la Fiesta de la Pizza a la Parrilla en Las Garzas. Su presidenta comunal, dialogó con UNO.

Este sábado 4 de octubre se celebra en la localidad de Las Garzas, departamento Paraná, la segunda edición de la Fiesta de la Pizza a la Parrilla , un evento que crece año a año y que invita a toda la comunidad a disfrutar de una jornada con identidad, sabor y cultura.

Desde las 18 horas, el predio El Ferrocarril, será escenario de ferias de artesanos y emprendedores, shows en vivo y el clásico concurso de pizzas a la parrilla, con entrada libre y gratuita.

Segunda edición en Las Garzas

La presidenta Comunal, Daniela Godoy, presentó oficialmente el evento desde el Museo Casa de Gobierno, donde incluso se pudo degustar la pizza ganadora de la primera edición. Una invitación abierta a toda la provincia para vivir esta fiesta única, con gastronomía local y una cartelera artística para toda la familia.

La segunda edición será este sábado 4 de octubre desde las 18, con entrada libre y gratuita. Habrá música, danza, sabores y un concurso por el título de Mejor pizza a la Parrilla. La presentación se realizó en el Museo Casa de Gobierno, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Natalia Prado, directora de Programas y Promoción Cultural de Entre Ríos, remarcó: “El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Cultura, reafirma su compromiso de visibilizar las fiestas locales como eventos que reflejan la identidad de nuestra región”.

La presidenta comunal de Las Garzas, Daniela Godoy, destacó: “Las Garzas tiene mucho que ofrecer. No solo es un lugar para disfrutar de la pizza a la parrilla, sino también un espacio para vivir la cultura local en su máxima expresión”.

Pizza a la parrilla

La localidad de Las Garzas está ubicada a 12 km de Hasenkamp. La fiesta tendrá lugar en el predio del ferrocarril. Estéfani, Pasión Campera, el Vikingo Correa y Pegó en el Palo serán algunos de los nombres de la música regional que le pondrán ritmo a la jornada. No faltarán las danzas típicas, bailes tradicionales y un espectáculo de malambo.

Sobre el concurso de pizzas, donde emprendedores de la zona competirán por el título de mejor pizza a la parrilla, se explicó que el jurado evaluará la calidad de la masa, los ingredientes, la higiene en el stand y cómo se presenta el plato final.