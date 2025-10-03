Uno Entre Rios | Ovación | Campeonato Argentino

El Campeonato Argentino de Frontón se disputa en Crespo

Desde este viernes hasta el domingo se desarrollará en las instalaciones de Cultural el 69° Campeonato Argentino de Frontón.

3 de octubre 2025 · 08:36hs
Los pelotaris que competirán en la Capital Nacional de la Avicultura representarán a las distintas provincias en el Campeonato Argentino.

Estación Plus Crespo

Los pelotaris que competirán en la Capital Nacional de la Avicultura representarán a las distintas provincias en el Campeonato Argentino.

Crespo vivirá un hecho histórico en materia deportiva: desde este viernes hasta el domingo se disputará el 69º Campeonato Argentino de Frontón para Primera División Masculina, certamen que reúne a los más destacados pelotaris del país, que representarán a sus provincias. La competencia se llevará a cabo en las instalaciones de la Asociación Deportiva y Cultural.

El anuncio fue recibido con entusiasmo tanto por las autoridades locales como por la dirigencia y la Subcomisión de Paleta, que vienen trabajando intensamente en la organización.

Los equipos paranaenses competirán en la Zona B del Torneo Regional, junto a los correntinos Aranduruga y Jaguareté.

Paraná vibrará con el Torneo Regional de Clubes

Urquiza de Santa Elena es uno de los mejores equipos de la Liga Provincial.

Se abre el telón de la 10ª fecha de la Liga Provincial

De esta manera, la Capital Nacional de la Avicultura se prepara para recibir a la élite del frontón argentino, en un certamen que promete combinar el brillo deportivo con un importante movimiento social y económico para la ciudad.

Expectativas en Crespo

“Hace un año, cuando Carlo Dorato ganó el Campeonato Argentino, pensé que sería lindo pedir la sede para Crespo. Hoy, con esa oportunidad concretada, trabajamos con mucha responsabilidad para estar a la altura. Ojalá Carlos pueda defender el título en su cancha. Estamos felices, aunque sabemos que aún queda mucho por hacer en poco tiempo”, expresó Alberto Farías, presidente de la Subcomisión de Paleta del Celeste, en diálogo con Estación Plus Crespo.

Por su parte, el presidente de la entidad, Gabriel Bernhardt, reconoció el desafío que implica llevar adelante el certamen.

“Estamos entusiasmados, contentos y un poco nerviosos, porque se trata de un torneo muy importante. Vendrán jugadores que han recorrido el mundo, y tenemos la responsabilidad de estar a la altura. El club y la subcomisión trabajan hace meses en todos los detalles, y seguiremos hasta el último día para que todo salga de diez”, manifestó el principal dirigente.

Campeonato Argentino Crespo frontón cultura
Noticias relacionadas
Destacan que estas dos carreras serán claves para el futuro de Colapinto en Alpine.

Franco Colapinto ante una dura exigencia

Presentaron la pelota del Mundial 2026: los detalles exclusivos del modelo Trionda

Presentaron la pelota del Mundial 2026: los detalles exclusivos del modelo Trionda

Los chicos de Entre Ríos con varias medallas.

Entre Ríos brilla en Mar del Plata con 28 medallas

River ganó con el tanto de Maxi Salas en el arranque del partido.

Final caliente: River venció a Racing y se clasificó a las semifinales

Ver comentarios

Lo último

ARCA: por error se publicaron cuentas bancarias de argentinos en EE.UU

ARCA: por error se publicaron cuentas bancarias de argentinos en EE.UU

Nueva reglamentación fortalece el uso de datos genéticos en investigaciones criminales

Nueva reglamentación fortalece el uso de datos genéticos en investigaciones criminales

El Cumbiazo XL: la historia de esfuerzo y pasión detrás del gran show paranaense

El Cumbiazo XL: la historia de esfuerzo y pasión detrás del gran show paranaense

Ultimo Momento
ARCA: por error se publicaron cuentas bancarias de argentinos en EE.UU

ARCA: por error se publicaron cuentas bancarias de argentinos en EE.UU

Nueva reglamentación fortalece el uso de datos genéticos en investigaciones criminales

Nueva reglamentación fortalece el uso de datos genéticos en investigaciones criminales

El Cumbiazo XL: la historia de esfuerzo y pasión detrás del gran show paranaense

El Cumbiazo XL: la historia de esfuerzo y pasión detrás del gran show paranaense

Las Garzas celebra la segunda Fiesta de la Pizza a la Parrilla

Las Garzas celebra la segunda Fiesta de la Pizza a la Parrilla

Monseñor Raúl Martín realizó sus primeros nombramientos en la curia de Paraná

Monseñor Raúl Martín realizó sus primeros nombramientos en la curia de Paraná

Policiales
Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Fentanilo: hubo dos operativos en Concepción por un enfermero arrestado en Rosario

Fentanilo: hubo dos operativos en Concepción por un enfermero arrestado en Rosario

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

Ovación
Se abre el telón de la 10ª fecha de la Liga Provincial

Se abre el telón de la 10ª fecha de la Liga Provincial

El Campeonato Argentino de Frontón se disputa en Crespo

El Campeonato Argentino de Frontón se disputa en Crespo

Final caliente: River venció a Racing y se clasificó a las semifinales

Final caliente: River venció a Racing y se clasificó a las semifinales

Franco Colapinto ante una dura exigencia

Franco Colapinto ante una dura exigencia

Presentaron la pelota del Mundial 2026: los detalles exclusivos del modelo Trionda

Presentaron la pelota del Mundial 2026: los detalles exclusivos del modelo Trionda

La provincia
Las Garzas celebra la segunda Fiesta de la Pizza a la Parrilla

Las Garzas celebra la segunda Fiesta de la Pizza a la Parrilla

Monseñor Raúl Martín realizó sus primeros nombramientos en la curia de Paraná

Monseñor Raúl Martín realizó sus primeros nombramientos en la curia de Paraná

SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el domingo

SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el domingo

Entre Ríos recibe tablets para reforzar la alfabetización en tercer grado

Entre Ríos recibe tablets para reforzar la alfabetización en tercer grado

El río Uruguay comienza su paulatino descenso

El río Uruguay comienza su paulatino descenso

Dejanos tu comentario