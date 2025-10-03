El Campeonato Argentino de Frontón se disputa en Crespo

Desde este viernes hasta el domingo se desarrollará en las instalaciones de Cultural el 69° Campeonato Argentino de Frontón.

Los pelotaris que competirán en la Capital Nacional de la Avicultura representarán a las distintas provincias en el Campeonato Argentino.

Crespo vivirá un hecho histórico en materia deportiva: desde este viernes hasta el domingo se disputará el 69º Campeonato Argentino de Frontón para Primera División Masculina , certamen que reúne a los más destacados pelotaris del país, que representarán a sus provincias. La competencia se llevará a cabo en las instalaciones de la Asociación Deportiva y Cultural.

El anuncio fue recibido con entusiasmo tanto por las autoridades locales como por la dirigencia y la Subcomisión de Paleta, que vienen trabajando intensamente en la organización.

De esta manera, la Capital Nacional de la Avicultura se prepara para recibir a la élite del frontón argentino, en un certamen que promete combinar el brillo deportivo con un importante movimiento social y económico para la ciudad.

Expectativas en Crespo

“Hace un año, cuando Carlo Dorato ganó el Campeonato Argentino, pensé que sería lindo pedir la sede para Crespo. Hoy, con esa oportunidad concretada, trabajamos con mucha responsabilidad para estar a la altura. Ojalá Carlos pueda defender el título en su cancha. Estamos felices, aunque sabemos que aún queda mucho por hacer en poco tiempo”, expresó Alberto Farías, presidente de la Subcomisión de Paleta del Celeste, en diálogo con Estación Plus Crespo.

Por su parte, el presidente de la entidad, Gabriel Bernhardt, reconoció el desafío que implica llevar adelante el certamen.

“Estamos entusiasmados, contentos y un poco nerviosos, porque se trata de un torneo muy importante. Vendrán jugadores que han recorrido el mundo, y tenemos la responsabilidad de estar a la altura. El club y la subcomisión trabajan hace meses en todos los detalles, y seguiremos hasta el último día para que todo salga de diez”, manifestó el principal dirigente.