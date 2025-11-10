Diego Santilli estrenará el cargo de Ministro del Interior visitando a Rogelio Frigerio

Diego Santilli prestará juramento como nuevo titular de Interior ante el presidente Javier Milei este martes. Al día siguiente viajará a Paraná.

Diego Santilli prestará juramento como nuevo titular de Interior ante el presidente Javier Milei este martes alrededor de las 15. Al día siguiente, está previsto que vuele a Paraná para encontrarse con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Así, el Gobierno nacional seguirá con la ronda de conversaciones con los mandatarios provinciales.

Será la primera actividad con el traje puesto, informó Infobae. Antes, el exlegislador recibió el último viernes en las oficinas del Ministerio del Interior a los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Catamarca, Raúl Jalil.

En tanto, este lunes lo hizo con Marcelo Orrego de San Juan y Martín Llaryora de Córdoba.

El mandatario entrerriano fue ministro de Interior durante toda la gestión de Mauricio Macri. En ese lapso, el nuevo funcionario nacional ejerció como vicejefe de gobierno porteño.

En las últimas elecciones, Santilli encabezó la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, que se impuso a Fuerza Patria. Frigerio, en tanto, armó un frente entre su espacio, Juntos por Entre Ríos, y los libertarios que aplastó al peronismo.

El gobernador de la provincia del litoral fue uno de los 18 que participó en la semana posterior a los comicios del 26 de octubre en la cumbre que encabezó Milei en Casa Rosada. Allí se dieron cita los gobernadores aliados del primer mandatario y los que “suman 1 + 1 y les da 2”, como los definió para diferenciarlos del kirchnerismo.