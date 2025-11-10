Uno Entre Rios | Ovación | Liga Paranaense

Liga Paranaense: Argentino Juniors dio la sorpresa ante el campeón

En el partido que abrió la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense, el Bicho se impuso como visitante por 2 a 0 sobre Atlético Paraná.

10 de noviembre 2025 · 19:25hs
El certamen de la Liga Paranaense continuará este martes.

Prensa LPF

El certamen de la Liga Paranaense continuará este martes.

Argentino Juniors dio el golpe y venció al campeón en el inicio de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Como visitante, en un partido disputado en cancha de Ministerio, el Bicho se impuso por 2 a 0 sobre Atlético Paraná.

Los goles del equipo de las avenidas fueron en el primer tiempo. Damián Monzón abrió la cuenta a los 21 minutos; mientras que Kevin Lescano marcó el segundo a los 40 minutos.

La Liga Paranaense tuvo actividad este miércoles.

Liga Paranaense: Sportivo Urquiza derrotó a Instituto

El choque de la fecha 12 de la Liga Paranaense fue en cancha de Ministerio.

Liga Paranaense: Belgrano se quedó con el clásico

El Torneo Clausura sigue el martes

Este martes continuará la fecha 13, con la disputa de cinco partidos, todos desde las 17 (el preliminar de Sub 23 se jugará desde las 15): Patronato-Oro Verde, Los Toritos-Belgrano, Instituto-San Benito, Universitario-Camioneros y Don Bosco-Peñarol.

El miércoles se completará el capítulo con el compromiso que sostendrán desde las 19 (Sub 23 a las 17) Neuquén y Sportivo Urquiza. Libre quedará Palermo.

Liga Paranaense Argentino Juniors Atlético Paraná Torneo Clausura
Noticias relacionadas
Giaccone marcó el tanto de Argentinos ante Belgrano.

Argentinos renació ante Belgrano y complicó más a River pensando en la Libertadores

Gimnasia se impuso ante Vélez y se ilusiona con jugar los Playoffs del Clausura.

Gimnasia se impuso ante Vélez y se ilusiona con jugar los Playoffs del Clausura

Los jugadores de Colón RC celebrando tras la consagración.

Colón RC en el campeón del Torneo Provincial de la UER

El piloto de Paraná piensa en la puesta en funcionamiento del nuevo auto para la temporada 2026.

Mariano Werner se enfoca en el nuevo Mustang

Ver comentarios

Lo último

Argentinos renació ante Belgrano y complicó más a River pensando en la Libertadores

Argentinos renació ante Belgrano y complicó más a River pensando en la Libertadores

El Ministerio de Desarrollo Humano presentó su Presupuesto 2026 a la Legislatura

El Ministerio de Desarrollo Humano presentó su Presupuesto 2026 a la Legislatura

La Municipalidad de Paraná informó que habrá un corte de agua programado

La Municipalidad de Paraná informó que habrá un corte de agua programado

Ultimo Momento
Argentinos renació ante Belgrano y complicó más a River pensando en la Libertadores

Argentinos renació ante Belgrano y complicó más a River pensando en la Libertadores

El Ministerio de Desarrollo Humano presentó su Presupuesto 2026 a la Legislatura

El Ministerio de Desarrollo Humano presentó su Presupuesto 2026 a la Legislatura

La Municipalidad de Paraná informó que habrá un corte de agua programado

La Municipalidad de Paraná informó que habrá un corte de agua programado

Diego Santilli estrenará el cargo de Ministro del Interior visitando a Rogelio Frigerio

Diego Santilli estrenará el cargo de Ministro del Interior visitando a Rogelio Frigerio

SMN: ampliaron la alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

SMN: ampliaron la alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

Policiales
Paraná: falleció el joven que había sido apuñalado durante una fiesta

Paraná: falleció el joven que había sido apuñalado durante una fiesta

Von Wernich: rechazan pedido de salidas transitorias del excura

Von Wernich: rechazan pedido de salidas transitorias del excura

Investigan la muerte de un joven preso en la Alcaidía de Concordia

Investigan la muerte de un joven preso en la Alcaidía de Concordia

Una mujer fue detenida por atacar a su ex con un cuchillo en Paraná

Una mujer fue detenida por atacar a su ex con un cuchillo en Paraná

Concordia: cuatro detenidos, drogas y dinero secuestrados

Concordia: cuatro detenidos, drogas y dinero secuestrados

Ovación
Argentinos renació ante Belgrano y complicó más a River pensando en la Libertadores

Argentinos renació ante Belgrano y complicó más a River pensando en la Libertadores

Liga Paranaense: Argentino Juniors dio la sorpresa ante el campeón

Liga Paranaense: Argentino Juniors dio la sorpresa ante el campeón

Gimnasia se impuso ante Vélez y se ilusiona con jugar los Playoffs del Clausura

Gimnasia se impuso ante Vélez y se ilusiona con jugar los Playoffs del Clausura

Mariano Werner se enfoca en el nuevo Mustang

Mariano Werner se enfoca en el nuevo Mustang

Colón RC en el campeón del Torneo Provincial de la UER

Colón RC en el campeón del Torneo Provincial de la UER

La provincia
El Ministerio de Desarrollo Humano presentó su Presupuesto 2026 a la Legislatura

El Ministerio de Desarrollo Humano presentó su Presupuesto 2026 a la Legislatura

La Municipalidad de Paraná informó que habrá un corte de agua programado

La Municipalidad de Paraná informó que habrá un corte de agua programado

Diego Santilli estrenará el cargo de Ministro del Interior visitando a Rogelio Frigerio

Diego Santilli estrenará el cargo de Ministro del Interior visitando a Rogelio Frigerio

SMN: ampliaron la alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

SMN: ampliaron la alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

Viale: abrieron los sobres para la construcción de la estación transformadora eléctrica digital

Viale: abrieron los sobres para la construcción de la estación transformadora eléctrica digital

Dejanos tu comentario