Liga Paranaense: Argentino Juniors dio la sorpresa ante el campeón

En el partido que abrió la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense, el Bicho se impuso como visitante por 2 a 0 sobre Atlético Paraná.

El certamen de la Liga Paranaense continuará este martes.

Argentino Juniors dio el golpe y venció al campeón en el inicio de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) . Como visitante, en un partido disputado en cancha de Ministerio, el Bicho se impuso por 2 a 0 sobre Atlético Paraná.

Los goles del equipo de las avenidas fueron en el primer tiempo. Damián Monzón abrió la cuenta a los 21 minutos; mientras que Kevin Lescano marcó el segundo a los 40 minutos.

El Torneo Clausura sigue el martes

Este martes continuará la fecha 13, con la disputa de cinco partidos, todos desde las 17 (el preliminar de Sub 23 se jugará desde las 15): Patronato-Oro Verde, Los Toritos-Belgrano, Instituto-San Benito, Universitario-Camioneros y Don Bosco-Peñarol.

El miércoles se completará el capítulo con el compromiso que sostendrán desde las 19 (Sub 23 a las 17) Neuquén y Sportivo Urquiza. Libre quedará Palermo.