Con goles de Marcelo Torres (34 minutos) y Jeremías Merlo (68), Gimnasia derrotó 2 a 0 a Vélez en El Bosque y permanecerá un año más en Primera División.

Gimnasia y Esgrima La Plata se hizo fuerte en el Bosque y se impuso 2-0 sobre Vélez Sarsfield por la fecha 15 del Torneo Clausura. El duelo contó con la particularidad de que se enfrentaron padre e hijo: Guillermo Barros Schelotto como entrenador del Fortín y Nicolás, su hijo, representando al Lobo.

Vélez tomó las riendas del desarrollo del encuentro en los primeros compases. Maher Carrizo estuvo al borde de abrir el marcador a los siete minutos con una importante ocasión de gol, pero su remate desde la frontal del área se fue rozando el poste. Minutos más tarde, Rodrigo Aliendro sacó un potente disparo de media distancia que tocó el travesaño.

No obstante, el Lobo reaccionó con algunas aproximaciones de peligro y, desde entonces, emparejó el trámite. De hecho, Tomás Marchiori se lució con una notable atajada sobre Manuel Panaro. Después de unos intensos 25 minutos, ambos equipos se tomaron un respiro y bajaron levemente el ritmo.

Gimnasia se impuso ante Vélez y se ilusiona con jugar los Playoffs del Clausura

Gimnasia (LP) 1 Gimnasia se impuso ante Vélez y se ilusiona con jugar los Playoffs del Clausura.

A pesar de esto, Gimnasia abrió el marcador a los 33 minutos de juego. Tras un centro desde el costado derecho, Alejandro Piedrahita le bajó la pelota a Marcelo Torres, quien sacó un preciso disparo cruzado para estampar el 1-0. El propio Chelo estuvo al borde de aumentar la ventaja antes del cierre del primer tiempo, pero Marchiori le ganó el duelo.

Ya en el complemente, el elenco de Liniers tuvo la chance de empatar el duelo a partir de un córner: Rodrigo Aliendro ganó de cabeza, pero su disparo pegó en el palo. Inmediatamente, con el reloj marcando los 22 minutos del segundo tiempo, el cuadro de Fernando Zaniratto aumentó la ventaja. Alejandro Piedrahita aprovechó la endeble defensa de Vélez, regateó al arquero y definió con el arco vacío para poner el 2-0. Desde entonces, el cuadro de La Plata controló el juego y se quedó con los tres puntos.

Con este resultado, Gimnasia se puso a tiro de los puestos de clasificación a los playoffs: alcanzó a San Martín (SJ) y Sarmiento (J) con 19 puntos. El Lobo visitará a Platense en la última fecha. Por su parte, Vélez, que se mantiene en la cuarta plaza de la zona B con 25 unidades, recibirá a River Plate en Liniers.