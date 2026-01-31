Uno Entre Rios | La Provincia | Siniestros viales

Siniestros viales: advierten sobre la ausencia del Estado

Ante aumento de siniestros viales ONG cuestiona desregulaciones viales del Gobierno nacional, estado de las rutas y eliminación de educación vial en escuelas

31 de enero 2026 · 10:45hs
La Asociación Civil por la Verdad y Justicia (Aciverjus), organización de Gualeguaychú que trabaja por la justicia en siniestros viales, acompaña a víctimas y familiares, y promueve la seguridad vial y la concientización, apuntó contra las medidas del Gobierno nacional que empeoran el estado de las rutas y criticó la decisión de eliminar la obligatoriedad de enseñar sobre Educación Vial en las escuelas.

Miguel Gandolfo, presidente de la entidad e integrante de la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito, se refirió a los recientes siniestros viales ocurridos en el departamento Gualeguaychú, donde fallecieron diez personas en dos accidentes de extrema gravedad.

“En todas las notas hago referencia a lo que ha ocurrido en el departamento Gualeguaychú. Son hechos tremendos que nos deben hacer reflexionar. Son números tristes, alarmantes, pero además, detrás de cada víctima hay familias que quedarán marcadas para siempre”, expresó.

En ese marco, Gandolfo cuestionó las políticas de desregulación vinculadas a la seguridad vial impulsadas a nivel nacional. “Entiendo que todas las desregulaciones que se han planteado en materia vial nos han hecho retroceder”, afirmó, y puso como ejemplo los cambios en los trámites para la licencia de conducir.

“Hoy en algunos casos se puede renovar cada cinco años sin presentarse físicamente o incluso de manera online. Desde la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito y Aciverjus advertimos que estas disposiciones representan un retroceso, lejos de lo que creemos que debería hacerse”, sostuvo.

Asimismo, se refirió a la situación de la Educación Vial en las escuelas. Indicó que en Entre Ríos la ley de Educación Vial está promulgada, pero advirtió que la decisión del Gobierno Nacional de no establecerla como obligatoria deja su implementación a criterio de cada provincia.

“Insisto: todo esto es un retroceso, y en este último caso los principales perjudicados son los chicos”, señaló a Radio2820.. En ese sentido, adelantó que desde la organización enviarán un mensaje al Ministerio de Educación provincial para solicitar que los contenidos de seguridad vial continúen dictándose en el territorio entrerriano.

