Selección Argentina: entre la camiseta de Julián Álvarez y la de "Qué mirás Bobo"

Los hinchas de la Selección Argentina quieren la indumentaria, aunque no sea la oficial, cuyos precios son privativos, y hasta hacen bordar la tercera estrella

La Selección Argentina es campeona del mundo al ganar el Mundial de Qatar 2022 y llegó el momento de disfrutar la consagración, entre ellas la de ver reflejada la tercera estrella de la Copa del Mundo en el escudo oficial de la AFA. La alegría no para y en Paraná los locales destinados a la venta de indumentaria y merchandising de fútbol están de parabienes, aunque por el furor que despertó la Selección, aseguran que escasean los productos. La más buscada por los hinchas es la camiseta de Julián Álvarez, le sigue la de Emiliano Dibu Martínez, pero aún no se consiguen. Estiman que recién después de la Navidad comenzarán a llegar las primeras casacas no oficiales con las correspondientes tres estrellas.