Se reanuda la mesa paritaria entre el gobierno y docentes

El gremialista recordó que el acuerdo celebrado en marzo tenía un punto pendiente: “Conocida la inflación del primer semestre, es decir alrededor del 15 de julio, se iba a pagar la diferencia entre la inflación y la pauta salarial, sumando 5 puntos. A eso había que mejorarlo en dos sentidos; primero se le asignó un 7% al mes de junio que no estaba previsto. Y luego, lo que eran 5 puntos por encima del inflación pasaron a ser 7 puntos por encima de la inflación. Eso como rige el principio de progresividad, no se discutió, sino que se acordó directamente en la paritaria del lunes pasado”, consignó.

La reunión pasó a un cuarto intermedio, a la espera de una respuesta de las distintas centrales gremiales.

Oferta y rechazo

Se recordó que en ese momento, el Ejecutivo realizó una oferta para el segundo semestre, que el principal gremio rechazó por unanimidad en el Congreso Extraordinario realizado en Diamante. Similar postura adoptó el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), mientras que la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica planteó que “los salarios se abonen mes a mes a medida que se den a conocer los datos inflacionarios”.

Agmer consideró necesaria una actualización de la base del cálculo a junio. “El proceso del primer semestre se va a resolver con el sueldo de julio, porque hasta el momento no se conoce la inflación de ese mes. Lo que falta hacer es la diferencia entre la inflación acumulada, que estimamos se va a ubicar entre el 53% y el 54%, a lo que se le debe restar 47%, que es lo que vamos a tener como pauta porcentual consolidada y a eso sumarle un 7%. Cuando se suman todos los montos el semestre estará terminando con aproximadamente un 60% de recomposición salarial”, reseñó el dirigente.

Con las bases también se demandó que al finalizar el 2023 “se deben conservar el porcentual por encima de la inflación –7%–. No importa de cuanto sea la inflación, porque la verdad es que no se sabe. Es muy difícil estimarlo. Entendemos que la inflación va a ser alta, entonces no queremos solamente empatarla, sino ganarle por un 7%”, advirtió Zampedri.

Durante el Congreso también se reclamó que la actualización salarial sea en un período de tiempo más corto, dejando de la lado la revisión trimestral propuesta por el Ejecutivo. “No podemos esperar tanto tiempo, entonces planteamos una pauta que tenga una mecánica de actualización en períodos más cortos. Y hago una valoración política, porque lo ideal es que sea mes a mes, pero también podemos discutir otras mecánicas de actualizaciones que sean en períodos cortos y no tan largos. Porque sino acumulamos pérdidas que después es muy difícil de recuperar”, precisó.

La aceptación o no de la propuesta salarial saldrá del dictamen del Congreso Extraordinario convocado para el jueves a las 9 en Paraná, aunque previamente deliberarán las bases para elaborar los respectivos mandatos. Para eso fueron convocadas asambleas hoy en las escuelas nocturnas, mañana en las escuelas diurnas en ambos turnos, mientras que por la noche se llevarán adelante las asambleas resolutivas que formarán mandatos para los congresales de los distintos departamentos.

“Apostamos al diálogo”

Zampedri resaltó que desde la organización se apuesta “al ámbito de negociación, al diálogo, pero claramente decimos que el gobierno tiene que hacer una oferta en dirección de esas pautas que comunicamos. Debe ser una propuesta superadora, que contenga estos principios”.