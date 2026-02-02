Milei incluyó a Santa Cruz en la Emergencia Ígnea tras reclamos por su exclusión inicial

Milei decretó la medida ante la situación crítica en el Parque Nacional Los Glaciares. Se suma a la emergencia ya declarada en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

El Gobierno nacional oficializó la inclusión de Santa Cruz en la Emergencia Ígnea mediante el Decreto 80/2026, luego de las críticas por su omisión en la primera declaración. Esta decisión se produce después de que la provincia quedara fuera de la declaración inicial que abarcaba a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

La medida fue dispuesta a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 80/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y su gabinete de ministros.

La medida responde a la gravedad de los incendios forestales que afectan al Parque Nacional Los Glaciares y otras zonas de Santa Cruz, donde las condiciones hidrometeorológicas adversas —sequía, actividad eléctrica y temperaturas elevadas— han generado un escenario de emergencia con daños ambientales significativos y riesgos para la vida de las personas.

Argumentos

El decreto señala que la capacidad de respuesta operativa ha sido superada por la magnitud de los focos ígneos, lo que exige una "respuesta eficaz y urgente" del Estado Nacional para coordinar los recursos públicos. En este marco, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad, será la encargada de articular las acciones de combate contra el fuego.

Esta declaración amplía el alcance del Decreto 73/2026, dictado a fines de enero, que ya había establecido la emergencia ígnea por el plazo de un año para las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, tras los incendios en el Parque Nacional Los Alerces.