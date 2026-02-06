Agmer exigió una "urgente convocatoria a paritaria salarial"

El Plenario de secretarios y secretarias de Agmer, que se reunió este viernes en Ibicuy, se declaró en estado de alerta por la falta de paritarias.

El Plenario de secretarios y secretarias Generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos ( Agmer ), que se reunió este viernes en Ibicuy, se declaró en estado de alerta y exigió una “urgente convocatoria a paritaria salarial para discutir una propuesta que dignifique el salario docente”.

A pocos días del inicio del ciclo lectivo, el salario docente “deber ser mejorado de forma urgente”, manifestó el Plenario y detalló que “si hay un primer punto para lograr el reconocimiento de nuestra labor es que el ingreso económico alcance para pagar alquiler, servicios, vestimenta, comida, etc.”.

En ese marco, el Plenario señaló que “es el gobierno provincial quien tiene la responsabilidad política de garantizar las condiciones para un inicio de clases con normalidad”. Y demandó una urgente convocatoria a la paritaria salarial para discutir una propuesta que dignifique el salario docente; estabilidad laboral y convocatoria a mecanismos concursales que le den garantías y transparencia.

Además, el Plenario demandó inversión en infraestructura escolar que garantice edificios en condiciones de trabajo dignas; sostenimiento del transporte escolar y funcionamiento efectivo de la obra social.

Una vez más, se manifestó el rechazo absoluto a la modificación de la Ley 8732 de Jubilaciones y Pensiones. “Desde nuestro sindicato, en unidad desde la Intersindical, seguiremos planteando al gobierno y a cada legislador provincial la defensa de nuestros derechos previsionales, sin más ajustes ni despojos”, declaró el Plenario.