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Se inaugura una muestra que recorre la historia del periodismo agropecuario en Entre Ríos

La exposición "Comunicar el campo. El periodismo agropecuario en Entre Ríos” podrá visitarse desde el viernes 16 en el Museo Casa de Gobierno.

10 de octubre 2026 · 13:30hs
Se inaugura una muestra que recorre la historia del periodismo agropecuario en Entre Ríos

Se inaugura una muestra que recorre la historia del periodismo agropecuario en Entre Ríos

El Museo Casa de Gobierno, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, en colaboración con la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios (AEPA), inaugurará el próximo viernes 16 de octubre, a las 11 horas, la muestra “Comunicar el campo. El periodismo agropecuario en Entre Ríos”.

La exposición podrá visitarse desde el 16 de octubre hasta el 14 de noviembre en el Museo Casa de Gobierno. La propuesta invita a recorrer la historia de la comunicación vinculada al sector agropecuario entrerriano y a conocer el papel que desempeñaron periodistas, medios e instituciones en la construcción y difusión de la actividad productiva de la provincia.

Muestra

La muestra recupera parte de ese recorrido a través de diarios, revistas, fotografías, radios, programas de televisión, archivos sonoros y nuevas plataformas digitales, poniendo en diálogo distintas épocas y formas de comunicar el campo. De la exposición, colaboraron el INTA Paraná, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, instituciones provinciales y medios de comunicación.

La exposición rescata las historias y voces de diferentes puntos de la provincia, a través del trabajo de la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios (AEPA), que reúne a comunicadores vinculados a medios gráficos, radiales, televisivos y digitales de distintas localidades entrerrianas.

La Asociación cuenta con comunicadores de distintas localidades de la provincia, entre ellas Diamante, Crespo, Concordia, Gualeguaychú, San Jaime, Isletas, Paraná, Federal, Hasenkamp, San Salvador y Victoria, entre otras.

La exposición podrá visitarse desde el viernes 16 de octubre hasta el 14 de noviembre, de martes a viernes de 7:30 a 13:30, y los sábados de 9 a 12, en el Museo Casa de Gobierno, ubicado en la intersección de las calles México y Córdoba en la ciudad de Paraná.

Periodismo Agropecuario muestra
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