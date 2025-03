Sauce de Luna: evacuaron una escuela por una fuga de gas en el comedor

A raíz de esa emergencia, personal técnico de Gas Nea visitó las instalaciones escolares e inspeccionó las conexiones y determinó una fuga. “Se cierra el gas por rotura de reguladores”, dice el acta que labró GasNea.

“Fue tal la explotación que fue dificultoso la realización del plan de evacuación. Además, se complicó por el intenso ruido y olor producido por las emanaciones de gas”, contó una docente de la escuela.

María José Etcheverry, concejal vecinalista en Sauce de Luna, mamá de dos alumnos de la Escuela Nina Nº 39, contó a Entre Ríos Ahora: “Se rompieron los reguladores de gas natural. Parece que hubo un problema de presión y por la mala calidad del material porque el comedor y la cocina son nuevos, se construyeron en 2023”.

Y amplió: “Por la fuga de gas hubo que evacuar la escuela a mediodía. Las reparaciones tiene un costo de medio millón de pesos, según me dijo la directora. Pero en la Dirección Departamental de Escuelas de Federal les piden que usen el dinero de la partida del comedor de los gurises para pagarlo. No sé cómo van a hacer. Ya hicieron beneficio todo un año para comprar ventiladores y arreglar unas heladeras. Ahora, se les viene esta reparación y no sé cómo lo van a resolver”.