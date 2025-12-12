Alerta en Federación por posible caso de sarampión en una menor

Uno Entre Rios | La Provincia | Federación

Una menor de Federación ingresó al hospital con síntomas compatibles con sarampión, lo que activó un operativo sanitario. Se esperan resultados del Malbrán.

12 de diciembre 2025 · 07:10hs
En Federación se encendieron las alarmas luego de que una menor, residente en la zona del ejido, ingresara el miércoles al Hospital San José con síntomas compatibles con sarampión. La directora del nosocomio, Dra. María Nilda Urquiza, confirmó que las muestras fueron enviadas al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas “Dr. Carlos G. Malbrán” y están a la espera del resultado.

Apenas se detectó el caso sospechoso se desplegó un operativo de monitoreo en distintos barrios de la ciudad, el cual continuó este jueves con la participación del equipo de salud del hospital. La situación se da en un contexto de alerta provincial: luego del caso confirmado en Santa Elena, se investiga un segundo caso en Nogoyá que no ha sido confirmado.

Operativo sanitario en barrios y zona de ejido

Desde el Hospital San José informaron que se está llevando adelante un monitoreo intensivo del esquema de vacunación en la comunidad, con especial foco en los sectores donde se detectan mayores riesgos.

“Estamos realizando controles en los barrios para identificar esquemas incompletos y actualizarlos. También efectuamos visitas domiciliarias, brindando información y medidas de prevención”, indicó la Dra. Urquiza, según consignó Tal Cual Chajarí. Para este jueves, el equipo de salud programó un recorrido por el barrio 144 Viviendas.

Las autoridades sanitarias recordaron la importancia de contar con el esquema completo de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas.

Síntomas a tener en cuenta

Ante la presencia de fiebre alta; tos y secreción nasal; conjuntivitis y manchas rojas en la piel se debe acudir de inmediato al médico o al centro asistencial más cercano.

Asimismo se recomienda completar el esquema de vacunación y mantener una adecuada higiene de manos.

