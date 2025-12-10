Nogoyá: se activó protocolo sanitario por posible caso de sarampión

El hospital San Blas de Nogoyá activó medidas de bloqueo y control ante un caso sospechoso de sarampión. Hay un caso confirmado en Santa Elena.

El Hospital San Blas de Nogoyá activó el protocolo sanitario establecido para casos sospechosos de sarampión, tras detectar una situación que motivó medidas inmediatas de prevención en la comunidad.

Según confirmaron desde la institución, se dispuso un operativo de control y bloqueo domiciliario, junto con acciones coordinadas con el municipio. Las medidas se implementaron durante la jornada en torno al domicilio del caso sospechoso, con el fin de evitar una posible propagación del virus y reforzar la vigilancia epidemiológica.

Medidas en Nogoyá

El protocolo contempla un bloqueo domiciliario inicial, junto con un control específico en la guardia del hospital hasta dos horas previas a la consulta del caso sospechoso. Este paso busca identificar eventuales contactos y evitar que otras personas expuestas ingresen al establecimiento sin supervisión.

Posteriormente, los equipos sanitarios iniciaron una evaluación de síntomas y del estado de vacunación en un radio aproximado de cinco manzanas alrededor del domicilio involucrado. Este procedimiento forma parte de las acciones de contención establecidas para enfermedades de alta contagiosidad.

Por otra parte, desde el Hospital San Blas señalaron que el operativo se desarrolla en conjunto con la Municipalidad de Nogoyá, lo que permite ampliar la cobertura territorial y fortalecer la articulación entre salud y control urbano.

En este marco, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de la vacunación para prevenir la circulación del virus del sarampión y proteger a la población más vulnerable. El esquema nacional contempla la aplicación de la vacuna triple viral (SRP), fundamental para generar inmunidad y evitar brotes.

Además, recordaron que la medida preventiva es clave ante cualquier caso sospechoso, especialmente en zonas donde se registran movimientos poblacionales o antecedentes de baja cobertura.