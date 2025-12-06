Uno Entre Rios | La Provincia | sarampión

Confirman el primer caso de sarampión en Entre Ríos

El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de sarampión en la provincia. Se trata de un niño de dos años de Santa Elena con antecedente de viaje a Santa Fe.

6 de diciembre 2025 · 19:08hs
Confirman el primer caso de sarampión en Entre Ríos

El Ministerio de Salud de Entre Ríos confirmó el primer caso de sarampión en la provincia, con resultado positivo por PCR informado por el Ministerio de Salud de la Nación, tras el análisis realizado por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), Dr. Carlos G. Malbrán, en Buenos Aires. Cabe destacar que el protocolo de actuación se había activado de inmediato ante la sospecha inicial del caso.

En este marco, este sábado se reunió la Comisión Ministerial Asesora para la Vigilancia y Control del Sarampión, conformada por Resolución Ministerial N° 3231 de 2025, para evaluar la situación y continuar con los próximos pasos del protocolo, de la cual participaron las direcciones generales de Epidemiología, de Hospitales, del Primer Nivel de Atención, y de Comunicación y Relaciones Institucionales; la Directora Materno Infanto Juvenil; y equipos del Departamento de Vigilancia Epidemiológica; del Laboratorio Central de Epidemiología; del Programa Ampliado de Inmunizaciones; de la Residencia de Epidemiología; y los equipos locales de salud en Santa Elena, que se encuentran realizando el seguimiento.

El senador Gustavo Vergara criticó al kirchnerismo. 

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Se realizó en Rosario del Tala la entrega de los carnets oficiales a los nuevos Guías de la Naturaleza. 

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

El director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, destacó la importancia de una actuación inmediata y oportuna para garantizar la vigilancia y el control del caso, así como la búsqueda del nexo epidemiológico, e indicó: "Desde la sospecha se inició el aislamiento del paciente, el control de carnets de vacunación y la vigilancia de posibles síntomas en los contactos estrechos". También adelantó que el lunes el equipo de Vigilancia reforzará la investigación epidemiológica, evaluará nuevas tomas de muestra y continuará con las acciones de bloqueo.

En cuanto a la articulación con otros organismos, cabe destacar que se mantiene contacto permanente con el Ministerio de Salud de Santa Fe por un antecedente de viaje del paciente, y con la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación para coordinar el protocolo. Además, el área de Acción Social de la Municipalidad de Santa Elena está brindando asistencia a la familia.

LEER MÁS: Entre Ríos en alerta por casos de sarampión importados

Sobre el caso

Se trata de un niño de dos años, que cuenta con una dosis de vacuna triple viral aplicada en noviembre de 2024 y no presenta comorbilidades, es residente en zona rural de Santa Elena (Departamento La Paz), y tiene antecedente de viaje reciente a la localidad santafesina de Casilda. El inicio de los síntomas se registró a fines de noviembre, con fiebre, exantema generalizado y síntomas respiratorios altos. Realizó la primera consulta médica en el Centro Pediátrico Santa Elena, sin necesidad de internación, y se inició el protocolo ante la sospecha de la enfermedad, con la notificación correspondiente a la cartera sanitaria provincial, envío de muestras para confirmación y comienzo de acciones de bloqueo. Actualmente, se encuentra clínicamente estable, en aislamiento domiciliario junto a su núcleo conviviente y con el seguimiento y acompañamiento por parte del Centro Pediátrico.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos recuerda la importancia de completar los esquemas de vacunación, así como consultar de manera inmediata ante la aparición de fiebre y exantema, evitando el contacto con otras personas hasta recibir orientación sanitaria.

sarampión Entre Ríos salud
Noticias relacionadas
alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de entre rios

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Este domingo comenzaron a circular los nuevos colectivos en la ciudad de Paraná. 

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo (Foto ilustrativa)

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La educación publica argentina es la base necesaria del proyecto de país justo y democrático que nos merecemos, esa utopía que está en construcción y tensión permanente y a la que no renunciaremos jamás.

La educación argentina frente a su hora más crítica: un llamado a defender lo que construimos entre todos

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Ultimo Momento
Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Policiales
Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Ovación
Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

La provincia
Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

Dejanos tu comentario