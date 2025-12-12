Vacunación: presentan 10 denuncias contra padres que no vacunaron a sus hijos

Mendoza reglamentó las denuncias por el incumplimiento de la vacunación en agosto. En el país hubo muertes de niños por tos convulsa, prevenible con la vacunación

En medio del rebrote de sarampión en la Argentina y tras las muertes de siete niños por tos convulsa en distintas provincias, el Ministerio de Salud de Mendoza inició una estrategia inédita en el país: presentó 10 denuncias judiciales contra padres que no cumplieron con el calendario obligatorio de vacunación.

Las presentaciones recaen en la Justicia Civil y se inicia un proceso que deriva en una audiencia en donde personal sanitario advierte de los riesgos para la salud pública si persisten en esta irregularidad.

"El sarampión es la enfermedad más contagiosa que existe en el mundo", expresa pediatra

Las acciones fueron impulsadas por el ministro de Salud, Rodolfo Montero, y ejecutadas por el Programa de Inmunizaciones, a cargo de Iris Aguilar, quien confirmó a UNO Mendoza que se trata de las primeras denuncias formales del país para exigir el cumplimiento del esquema nacional.

“Lo que empezamos a hacer son las denuncias. Esta mañana presenté dos más (por el miércoles). El objetivo es claro: que los niños se vacunen. No buscamos castigar, sino proteger”, explicó Aguilar.

“Las vacunas no pueden quedar atrapadas en la batalla cultural. No podemos aflojar”, advirtió Aguilar. Y remarcó que Mendoza viene alertando desde hace meses por la caída en las coberturas, fenómeno que se profundizó tras la pandemia.

sarampion.jpg Recomendación clave. Se sugirió vacunar como única medida de prevención.

Cómo funcionan las denuncias

Según explicó Aguilar, los equipos de vacunación realizan un trabajo nominalizado, revisando uno por uno los registros oficiales y detectando a los niños con esquemas incompletos. Cuando se agota la instancia de contacto con las familias y se niegan a vacunar, se pasa a la vía judicial.

“Tenemos una pila de negativas. El ministro nos dio luz verde y alguien tenía que dar el puntapié inicial. Nuestra obligación es proteger a los chicos”, señaló.

Las denuncias son elevadas a los jueces, quienes pueden requerir a los padres el cumplimiento obligatorio, ordenar medidas de protección o aplicar sanciones.

“Es el juez el que determina qué hacer. Nuestro rol es activar el sistema cuando se vulnera el derecho a la salud del niño”, dijo Aguilar.

Bolivia brote de sarampión vacunación.jpg

Vacunación en adultos y embarazadas: otra deuda

Aguilar también remarcó que la caída en la vacunación no afecta solo a niños.“Los adultos no se vacunan lo suficiente y las embarazadas siguen llegando sin la quíntuple, que es obligatoria. La única desprotegida ahí es la mamá y el bebé termina dependiendo de la inmunidad materna”, explicó.

Desde Salud insisten en que las vacunas son gratuitas, seguras y obligatorias, y que están disponibles todo el año en centros de salud y hospitales.

“Estamos haciendo un llamado firme. No es una medida contra los padres, es a favor de los niños. En una época del año con más circulación de virus, necesitamos que todos estén protegidos”, remarcó Aguilar.

En agosto de este año, el Ministerio de Salud de Mendoza reglamentó, mediante la Resolución N° 2.572, "el procedimiento de comunicaciones y denuncias ante incumplimiento de la obligación legal de vacunación por parte de padres, tutores, curadores, guardadores, representantes legales o encargados de niños, niñas, adolescentes o personas incapaces".

Esta directiva implica sanciones económicas que van de los $200.000 a los $300.000, tanto para los padres o tutores como para los efectores privados que no apliquen las vacunas.

"Las vacunas son seguras. Las vacunas salvan vidas. No hay ninguna evidencia de que no funcionen. Por tanto, no las cuestionemos. Es importante que tengamos nuestro carnet al día", dejó como mensaje en su paso por la provincia.

Por último, enfatizó: "Quiero agradecer el liderazgo visionario del ministro Montero que ha hecho muchas innovaciones y procura que la vacunación sea accesible para todos y que por tanto es algo que hay que aprovechar".