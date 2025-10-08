Uno Entre Rios | Escenario | Laura Azcurra

Laura Azcurra interpreta a Frida Kahlo en Paraná y Crespo con "Frida, viva la vida"

Paraná y Crespo recibirán a Laura Azcurra con el unipersonal "Frida, viva la vida", la obra sobre Frida Kahlo más representada en el mundo

8 de octubre 2025
El viernes 17 de octubre, Paraná recibirá a Laura Azcurra con el unipersonal “Frida, viva la vida”, la obra sobre Frida Kahlo más representada en el mundo. La función será a las 21 en el Centro Cultural “Juan L. Ortiz”, y las entradas ya se encuentran a la venta en Masshowentradas.com.

Laura Azcurra interpreta a Frida Kahlo en "Frida, viva la vida"

El espectáculo ha recorrido numerosos países y se destaca por su intensidad emocional y poética, combinando dolor, amor y pasión en un relato profundo sobre la vida de la célebre pintora mexicana.

Al día siguiente, el sábado 18 de octubre, la obra llegará al Salón Municipal de Crespo, también a las 21, brindando otra oportunidad para que el público entrerriano disfrute de este unipersonal que entrelaza arte, vida y muerte a través de la actuación de Azcurra.

Bajo la dirección de Julia Morgado y la dramaturgia de Humberto Robles, la obra propone un viaje hacia el universo interior de Frida Kahlo. En vísperas del Día de los Muertos, la artista prepara su altar y sus ofrendas mientras evoca recuerdos, pasiones y dolores que marcaron su vida. A través del monólogo de Azcurra, el público conoce su relación con Diego Rivera, su vínculo con la pintura, sus viajes por México, Estados Unidos y Francia, y las secuelas del accidente que definió su destino.

Con vestuario y escenografía de Sofía Davies, luces de Horacio Novelle y diseño gráfico de Nahuel Lamoglia, el espectáculo combina elementos visuales, sonoros y poéticos para ofrecer un retrato sensible y luminoso de Frida Kahlo, una mujer que transformó su vida en arte. La propuesta promete una experiencia teatral intensa e inolvidable, en la que el público se sumerge en la vida, la obra y la emoción de una de las artistas más icónicas de la historia.

Ficha técnico-artística:

  • En escena: Laura Azcurra

  • Dirección: Julia Morgado

  • Dramaturgia: Humberto Robles

  • Vestuario y escenografía: Sofía Davies

  • Diseño de luces: Horacio Novelle

  • Diseño gráfico: Nahuel Lamoglia

  • Fotografía: Nacho Lunadei

  • Maquillaje y peinado: Ana Paula Amaya

  • Operación técnica y asistencia: Ailén Cosentino

  • Producción general: Geluk - Poncho

