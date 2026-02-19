Uno Entre Rios | La Provincia | San Benito

San Benito: calles anegadas y cortes en los accesos durante el diluvio

Familias de San Benito piden ayuda de la comunidad tras sufrir las consecuencias de inundaciones tras el temporal.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

19 de febrero 2026 · 14:36hs
Durante la mañana de este jueves, San Benito fue una de las zonas más afectadas por el temporal en la provincia. Calles anegadas, inundaciones y destrozos en viviendas fueron lo que despertó a las familias durante la madrugada. Algunas de ellas se quedaron sin nada.

inundacion san benito

Vecinos del barrio San Martín fotografiaron el amanecer en la zona y mostraron como el arroyo Las Tunas que atraviesa el barrio, colmó las calles.

Pedido solidario

Una familia de dicho barrio, sufrió inundaciones que arrasaron con la casa donde viven tres niñas (3 años, 2 años, y otra cumple este mismo jueves 6 meses). Necesitan ropa para las pequeñas y colchones, ya que todo se ha mojado. Para colaborar, comunicarse a través del Facebook de Melina Vazquez o a su numero de telefono 3434654015.

Otra de ellas, la familia Quiroga, en calle Austria, donde también el arroyo tomó el hogar completo (casi un metro de agua) donde vive una niña de 8 años y su papá. Para colaborar, comunicarse al 3435170077 o 3434540350 con Alejandro Quiroga.

san benito inundado

Recomendaciones

La Municipalidad de San Benito declaró la emergencia en la ciudad ante el temporal que generó abundantes precipitaciones. Asimismo, personal de Parques y Paseos procedió al retiro de un árbol caído en calle San Martín.Estuvieron cortados todos los accesos a la ciudad durante la mañana y actualmente el arroyo está a unos 30 centímetros por debajo del puente, pero con todos los accesos habilitados excepto Calle Eslovenia, sector de Arroyo Las Tunas y Cementerio Parroquial que continúa intransitable.

Durante la tarde se mantendrá alerta nivel amarillo en algunos departamentos, con mejoras progresivas hacia la noche. Se solicita a los vecinos extremar las precauciones al circular debido a la acumulación de agua en distintos sectores de la ciudad.

Acción Social: 3435 10-7410

Atención al Vecino: 3436 12-7013

