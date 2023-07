Rosario Romero sobre los colectivos: "Lo que tenemos es malo"

Advierten sobre los riesgos de comprar lentes en lugares no habilitados

La continuidad de Bahl

En cada ocasión que se le presenta la abogada penalista no disimula su acercamiento a los principios políticos de Adán Bahl y su gestión, que tiene como plaza de vencimiento el 10 de diciembre.

Siempre apela al concepto de continuidad para marcar su cercanía con el proyecto político del postulante peronista para la Gobernación. Bajo esa premisa expresó que su programa político estará basada en los siguientes ejes: el orden, las obras y el desarrollo de la ciudad. “Sobre lo que está bien, en todo caso hay que subir un escalón, pero no retroceder. Entonces es lo que venimos planteándole a la ciudadanía. Hay obras estructurales en la ciudad que favorecen a movilidad urbana. Y la ciudad se conecta de barrio a barrio, no solamente desde los barrios al centro, entonces esa confluencia en el centro es lo que se ha tratado de evitar con estas obras que permiten el ingreso y el egreso a la ciudad, sumado a la conexión entre los distintos barrios de modo que no sea necesario pasar como un embudo por el centro de la ciudad”, observó.

Dentro del programa de obras que ejecuta la actual gestión destacó la intervención en Circunvalación, como una forma de mejorar los accesos a la ciudad. En ese repaso valoró diferentes procesos internos de la Municipalidad como el avance la iluminación LED en distintos puntos de la ciudad, sumado al orden en el sistema de funcionamiento del empleo municipal y en las cuentas del Ejecutivo de la capital. “Se transparentó todo el proceso de compras y se concentró en el área de Suministro, lo cual se da de manera muy ordenada. Ese orden, económico, financiero, del empleo municipal, se ve hacia afuera en otro orden que es el de la prestación de los servicios”, enfatizó Romero.

Cambiar el paradigma

En otro pasaje de la entrevista, la precandidata se refirió a las variables que la nueva gestión debería tomar para afianzar el desarrollo de Paraná, incluyendo al sector privado y al resto de las regiones de esta parte de la provincia. “Paraná es una ciudad tradicionalmente de empleados públicos, muy basada en el empleo público, sin embargo en el Parque Industrial funcionan empresas que sostienen a 5.000 trabajadores de familias paranaenses”, subrayó. Luego observó que el actual gobierno municipal adquirió 21 hectáreas nuevas del polo industrial “para agrandar esa superficie hacer el Parque Fotovoltaico, que por las noticias sabremos todos como va evolucionando: ese parque va a permitir una energía sustentable que reduzca por lo menos un 20% el costo de electricidad de las empresas que se vayan a radicar. Ese es un aspecto”.

Del mismo modo puso en valor el desarrollo de las industrias del conocimiento, a partir de la implementación del Distrito del Conocimiento en la zona del túnel subfluvial.

Consideró al turismo como una de las principales estrategias para potenciar el desarrollo económico y que en los últimos años se pudieron desarrollar propuestas como el paseo al islote Curupí, el turismo de convenciones: “Todo esto insinúa una matriz turística de Paraná, que hace unos años no se veía”, destacó.

Romero sostuvo que esa idea es parte de un proyecto más ambicioso que integra a las demás regiones de la ribera del Paraná. “Estamos planteando desarrollar en la costa del Paraná, en la ribera del Paraná, un turismo que integre a La Paz, Piedras Blancas, Brugo, Villa Urquiza, Alvear, La Juanita, hasta llegar al Pre Delta”, acotó.

En esa línea señaló que “hay que mirar la región, no solamente Paraná”.

Cómo mejorar el transporte

Poder mejorar el servicio de transporte urbano de pasajeros ha sido uno de los principales desafíos de las últimas gestiones políticas. Según Romero el tema surgió durante la campaña en una charla con el intendente Adán Bahl. “Sabemos que hay que evolucionar sobre lo que hoy tenemos. Lo que tenemos es malo y la valoración de la gente tiene mucho que ver con la calidad de la prestación del servicio. Veo los colectivos, y su calidad; veo muy pocos colectivos nuevos. Hay una concesión que viene de la gestión anterior y que termina en la gestión que viene. Hay que repensar el transporte de Paraná como área metropolitana, no se puede solamente en un transporte de la ciudad de Paraná, porque el transporte de Paraná es también de Oro Verde, de Colonia Avellaneda y de San Benito”, evaluó.

Al continuar con el diagnóstico indicó: “Hay que gestionarlo como región metropolitana, entonces no puede haber un colectivo del tamaño, de lo que existen para el transporte de Paraná que venga desde Colonia Avellaneda cuando dentro de la ciudad está lleno. Ahí hay que pensar en transportes articulados; y las otras ciudades que nos rodean tendrán que poner su esfuerzo en tratar de establecer un transporte mejor para todo el área metropolitana. No lo estoy planteando en términos de confrontación, sino en términos de alianza con los otros”.

Para lograr mejores resultados en la movilidad de alumnos y docentes, Romero además propuso crear un sistema de transporte escolar municipal. “Estamos trabajando en todas las propuestas. El Estado puede hacer una inversión en colectivos escolares”, cerró.