Rogelio Frigerio votó junto a su familia y resaltó el nuevo sistema electoral.

El gobernador Rogelio Frigerio votó en Villa Paranacito, destacó la Boleta Única Papel y llamó a los entrerrianos a participar de las elecciones.

El g obernador Rogelio Frigerio emitió su voto este domingo por la mañana en la Escuela Provincial N°1 "Gregoria Matorras de San Martín" , de la localidad de Villa Paranacito, en el departamento Islas del Ibicuy, en el marco de las elecciones legislativas 2025. Lo hizo acompañado de su esposa, Victoria Costoya, y de sus hijos.

"Es una emoción adicional", expresó el mandatario, al destacar que su hija votó por primera vez.

Rogelio Frigerio celebró la Boleta Única Papel y pidió a los entrerrianos que vayan a votar

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rogelio Frigerio (@rogeliofrigerio)

Frigerio subrayó la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) en estos comicios. "Después de más de un siglo empezamos a votar de otra manera", afirmó, y recordó que se trató de una de sus propuestas de campaña. "Es un sistema mucho más ágil, se ve, más transparente, y evita el robo de boletas y voto cadena. Es más simple y fácil", remarcó.

Además, pidió a los entrerrianos que concurran a las urnas: "A pesar de las dificultades y de la bronca con la política, es una enorme oportunidad que nos da la democracia y hay que aprovechar", sostuvo.

De cara al futuro, el gobernador planteó la necesidad de incorporar nuevas herramientas tecnológicas al proceso electoral. "La tecnología va a tener que ser aplicada en este ejercicio democrático como la aplicamos en todos los órdenes de la vida", afirmó.

Finalmente, Frigerio destacó la importancia de la jornada electoral: "En esta elección la Argentina se juega mucho", señaló, e instó a ejercer el voto como un derecho y una responsabilidad cívica.