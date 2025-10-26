El gobernador Rogelio Frigerio emitió su voto este domingo por la mañana en la Escuela Provincial N°1 "Gregoria Matorras de San Martín", de la localidad de Villa Paranacito, en el departamento Islas del Ibicuy, en el marco de las elecciones legislativas 2025. Lo hizo acompañado de su esposa, Victoria Costoya, y de sus hijos.
Rogelio Frigerio votó junto a su familia y resaltó el nuevo sistema electoral
El gobernador Rogelio Frigerio votó en Villa Paranacito, destacó la Boleta Única Papel y llamó a los entrerrianos a participar de las elecciones.
"Es una emoción adicional", expresó el mandatario, al destacar que su hija votó por primera vez.
Rogelio Frigerio celebró la Boleta Única Papel y pidió a los entrerrianos que vayan a votar
Frigerio subrayó la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) en estos comicios. "Después de más de un siglo empezamos a votar de otra manera", afirmó, y recordó que se trató de una de sus propuestas de campaña. "Es un sistema mucho más ágil, se ve, más transparente, y evita el robo de boletas y voto cadena. Es más simple y fácil", remarcó.
Además, pidió a los entrerrianos que concurran a las urnas: "A pesar de las dificultades y de la bronca con la política, es una enorme oportunidad que nos da la democracia y hay que aprovechar", sostuvo.
De cara al futuro, el gobernador planteó la necesidad de incorporar nuevas herramientas tecnológicas al proceso electoral. "La tecnología va a tener que ser aplicada en este ejercicio democrático como la aplicamos en todos los órdenes de la vida", afirmó.
Finalmente, Frigerio destacó la importancia de la jornada electoral: "En esta elección la Argentina se juega mucho", señaló, e instó a ejercer el voto como un derecho y una responsabilidad cívica.