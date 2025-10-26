Uno Entre Rios | La Provincia | Rogelio Frigerio

Rogelio Frigerio votó junto a su familia y resaltó el nuevo sistema electoral

El gobernador Rogelio Frigerio votó en Villa Paranacito, destacó la Boleta Única Papel y llamó a los entrerrianos a participar de las elecciones.

26 de octubre 2025 · 12:16hs
Rogelio Frigerio votó junto a su familia y resaltó el nuevo sistema electoral.

Rogelio Frigerio votó junto a su familia y resaltó el nuevo sistema electoral.

El gobernador Rogelio Frigerio emitió su voto este domingo por la mañana en la Escuela Provincial N°1 "Gregoria Matorras de San Martín", de la localidad de Villa Paranacito, en el departamento Islas del Ibicuy, en el marco de las elecciones legislativas 2025. Lo hizo acompañado de su esposa, Victoria Costoya, y de sus hijos.

"Es una emoción adicional", expresó el mandatario, al destacar que su hija votó por primera vez.

Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada.

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó en Concordia el acto de cierre de campaña de la Alianza La Libertad Avanza

Desde Concordia Rogelio Frigerio pidió "no votar el pasado"

LEER MÁS: El presidente Javier Milei votó en la UTN entre militantes y sin declaraciones a la prensa

Rogelio Frigerio celebró la Boleta Única Papel y pidió a los entrerrianos que vayan a votar

Frigerio subrayó la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) en estos comicios. "Después de más de un siglo empezamos a votar de otra manera", afirmó, y recordó que se trató de una de sus propuestas de campaña. "Es un sistema mucho más ágil, se ve, más transparente, y evita el robo de boletas y voto cadena. Es más simple y fácil", remarcó.

Además, pidió a los entrerrianos que concurran a las urnas: "A pesar de las dificultades y de la bronca con la política, es una enorme oportunidad que nos da la democracia y hay que aprovechar", sostuvo.

De cara al futuro, el gobernador planteó la necesidad de incorporar nuevas herramientas tecnológicas al proceso electoral. "La tecnología va a tener que ser aplicada en este ejercicio democrático como la aplicamos en todos los órdenes de la vida", afirmó.

Finalmente, Frigerio destacó la importancia de la jornada electoral: "En esta elección la Argentina se juega mucho", señaló, e instó a ejercer el voto como un derecho y una responsabilidad cívica.

Rogelio Frigerio Elecciones Entre Ríos
Noticias relacionadas
Un grupo de trabajadores de ATE seccional Uruguay le entregó un petitorio al gobernador Rogelio Frigerio durante su recorrida de campaña.

Estatales pidieron a Frigerio la reapertura de la paritaria salarial

Andrés Sabella, rector de la UNER y la politica de Frigerio.

Solicitada: "Frigerio, siguiendo el modelo de Milei, atenta contra la Autonomía de la UADER"

Rogelio Frigerio destacó el potencial estratégico del Puerto Ibicuy.

Rogelio Frigerio destacó el potencial estratégico del Puerto Ibicuy

gobernadores aliados al gobierno de javier milei piden reflotar el pacto de mayo

Gobernadores aliados al Gobierno de Javier Milei piden reflotar el Pacto de Mayo

Ver comentarios

Lo último

Stratta: Es la oportunidad de expresar si queremos seguir esta senda o mirar con esperanza al 2027

Stratta: "Es la oportunidad de expresar si queremos seguir esta senda o mirar con esperanza al 2027"

Mauricio Macri votó y pidió al Gobierno reforzar la gobernabilidad

Mauricio Macri votó y pidió al Gobierno "reforzar la gobernabilidad"

Tras emitir su voto Axel Kicillof reiteró el pedido de diálogo con Milei

Tras emitir su voto Axel Kicillof reiteró el pedido de diálogo con Milei

Ultimo Momento
Stratta: Es la oportunidad de expresar si queremos seguir esta senda o mirar con esperanza al 2027

Stratta: "Es la oportunidad de expresar si queremos seguir esta senda o mirar con esperanza al 2027"

Mauricio Macri votó y pidió al Gobierno reforzar la gobernabilidad

Mauricio Macri votó y pidió al Gobierno "reforzar la gobernabilidad"

Tras emitir su voto Axel Kicillof reiteró el pedido de diálogo con Milei

Tras emitir su voto Axel Kicillof reiteró el pedido de diálogo con Milei

Alicia Fregonese: Es importante que todos votemos para mejorar nuestra democracia

Alicia Fregonese: "Es importante que todos votemos para mejorar nuestra democracia"

Joaquín Benegas Lynch votó en La Paz y reafirmó su compromiso con la libertad

Joaquín Benegas Lynch votó en La Paz y reafirmó su compromiso con la libertad

Policiales
Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Ovación
Estela Leguizamón una luchadora solidaria y tenaz

Estela Leguizamón una luchadora solidaria y tenaz

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Dalmiro Dettler cumple sus sueños en el exterior

Dalmiro Dettler cumple sus sueños en el exterior

GP de México: Colapinto quedó último en la clasificación

GP de México: Colapinto quedó último en la clasificación

Están los semifinalistas del Torneo Regional del Litoral M19

Están los semifinalistas del Torneo Regional del Litoral M19

La provincia
Stratta: Es la oportunidad de expresar si queremos seguir esta senda o mirar con esperanza al 2027

Stratta: "Es la oportunidad de expresar si queremos seguir esta senda o mirar con esperanza al 2027"

Alicia Fregonese: Es importante que todos votemos para mejorar nuestra democracia

Alicia Fregonese: "Es importante que todos votemos para mejorar nuestra democracia"

Joaquín Benegas Lynch votó en La Paz y reafirmó su compromiso con la libertad

Joaquín Benegas Lynch votó en La Paz y reafirmó su compromiso con la libertad

Elecciones 2025: hasta las 11 votó el 25% del padrón en Entre Ríos

Elecciones 2025: hasta las 11 votó el 25% del padrón en Entre Ríos

Rogelio Frigerio votó junto a su familia y resaltó el nuevo sistema electoral

Rogelio Frigerio votó junto a su familia y resaltó el nuevo sistema electoral

Dejanos tu comentario