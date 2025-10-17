Gobernadores aliados a Milei piden reflotar el Pacto de Mayo

Gobernadores aliados al oficialismo nacional remarcaron la conveniencia de reflotar el Pacto de Mayo y señalaron que, luego de las elecciones del 26 de octubre, el presidente Javier Milei deberá ampliar su base política para avanzar en las reformas estructurales que demanda la actual coyuntura económica. En ese sentido se manifestaron los mandatarios de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Mendoza, Alfredo Cornejo; y de Chaco, Leandro Zdero, quienes participaron este viernes durante la tercera jornada del 61° Coloquio de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata.

La voz de los gobernadores se sumó la expresión que en el mismo sentido formuló en las últimas horas el expresidente, Mauricio Macri. Dentro de ese marco, se apuntó a reflotar el Pacto de Mayo que fue firmado por 18 mandatarios y lograr el diálogo necesario para recuperar la base de sustentación política con el cual se pudo aprobar la Ley Bases.

Rogelio Frigerio Coloquio Idea Gobernadores 1

El gobernador Rogelio Frigerio destacó que “ya hay un cambio de paradigma porque hay muchas provincias que ya iniciaron el proceso de baja de impuestos”. Asimsimo, se sumó al pedido de un trabajo conjunto para lograr un nuevo “pacto social” para llevar adelante las reformas que, a su juicio, “la gente ya las considera necesarias”.

En la oportunidad, el mandatario entrerriano destacó el cambio de paradigma en la política impositiva argentina y señaló que "es la primera vez en la historia del país en donde el gobierno nacional y muchas provincias, frente a una crisis sin precedentes en términos de ingresos para el Estado, no sólo no aumentan los impuestos, como pasaba siempre, sino que los empiezan a bajar".

Para el gobernador entrerriano, el gran desafío para mejorar la competitividad nacional está en trabajar en tres líneas fundamentales: "La calidad de nuestros impuestos, la cantidad y la presión impositiva". Mencionó las medidas que ha implementado en Entre Ríos en ese sentido, como la reducción de Ingresos Brutos, de Sellos, la eliminación de 100 tasas y contribuciones; y la supresión del impuesto incluido en la boleta de luz, entre otras.

Rogelio Frigerio IDEa

Asimismo, ponderó el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), que se implementó en Entre Ríos, por el cual a las nuevas inversiones y ampliaciones de plantas no se les cobra ningún impuesto durante 15 años. Además, destacó la necesidad de un nuevo consenso fiscal entre Nación y provincias para avanzar en la reducción de la presión tributaria.

Por otro lado, Frigerio expresó su optimismo respecto a la posibilidad de implementar las reformas que el país necesita, asegurando que el acompañamiento al gobierno nacional está garantizado. Fundó esto en el hecho de que "hoy la gente está liderando este proceso y la política lo acompaña. Se entiende, finalmente, que no se puede vivir con déficit fiscal".

Luego remarcó la necesidad de "modernizar las normas laborales" y tener un sistema previsional e impositivo sustentable; e insistió en que dirigentes políticos y funcionarios "estamos a muy poco de sentarnos en una mesa para plasmar en los hechos, en normas, en leyes, en decretos, esas reformas que ya están instaladas y han sido aceptadas por la gran mayoría de los argentinos".

Rogelio Frigerio Coloquio Idea Gobernadores 2

En materia educativa, subrayó la necesidad de definir claramente las responsabilidades, especialmente de los gobiernos provinciales, que son quienes tienen a cargo la educación básica, primaria y secundaria. Consideró que, aún con limitaciones presupuestarias, en la provincia ha podido implementar mejoras, como el Plan Provincial de Alfabetización. Además, remarcó la importancia de medir los niveles educativos para poder generar cambios efectivos; y señaló que está trabajando en la mejora de la infraestructura escolar, arreglando las escuelas, para garantizar un espacio seguro para el aprendizaje.

También enfatizó la necesidad de vincular la educación secundaria con el mundo laboral, para reducir la deserción escolar causada por la falta de conexión entre estudios y oportunidades de empleo. "La responsabilidad del Estado es generar ese incentivo, vinculando realmente a la escuela secundaria con el mundo laboral; y sobre todo también hoy por hoy con la economía del conocimiento". En este sentido, destacó que "uno de cada cuatro empleos se da en la economía del conocimiento" y que esa proporción irá creciendo rápidamente en el futuro. Como ejemplo, mencionó la creación del polo tecnológico de innovación en Paraná, Mirador Tec, "el más moderno de la Argentina", que busca acercar a los estudiantes a estas nuevas realidades y potenciar su desarrollo en sectores estratégicos.

Rogelio Frigerio Coloquio Idea Gobernadores

Se coincidió en reclamar una reforma tributaria

Al igual que sus pares que disertaron el jueves –Ignacio Torres, Chubut, y Martín Llaryora, Córdoba- los tres gobernadores hablaron en esta jornada pusieron el acento en las reformas tributaria y laboral. “La Argentina tiene un esquema impositivo que no promueve el empleo, sino que lo desincentiva, no promueve la inversión, ni tampoco las exportaciones”, marcó Cornejo.

El mendocino afirmó que “solo con el equilibrio fiscal no alcanza, sino hay que ir con una reforma integral”, aunque admitió que “es fácil decirlo pero difícil hacerlo”. En ese sentido apuntó que “hay que hacer un trabajo desde el lado del gasto” para luego alcanzar esos objetivos.

Cornejo puntualizó que no solo ingresos brutos es un impuesto distorsivo y sumó a la lista al impuesto al cheque, sellos y retenciones. Al mismo, tiempo sostuvo que “una reforma fiscal debe estará atada a una reforma de la coparticipación” porque “hay correlación directa entre mayor ingresos brutos y menor porcentaje de distribución de coparticipación”, a la vez que añadió que “cuanto más recibe una provincia de coparticipación más empleo público tiene.

También remarcó que las reformas estructurales que necesita el país forman el Pacto de Mayo que fue firmado por 18 gobernadores, por lo que consideró que hay margen para construir el consenso necesario. “Lo óptimo es que se vuelva al plafón que se logró cuando se aprobó la ley bases” dijo Cornejo y señaló que “ese panorama desmejoró en los últimos meses por los temas electorales”.

El jefe provincial cuyano afirmó que un “espaldarazo en las urnas” para el gobierno de Milei tiene que ser utilizado para “ampliar su base de apoyo”.

Por su parte, Zdero afirmó que “viene una etapa importante, que tiene que ser de mucho diálogo para encontrar consensos, para que todo el país encuentre el camino del desarrollo” e insistió en la necesidad de un pacto social amplio.