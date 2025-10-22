Uno Entre Rios | La Provincia | estatales

Estatales pidieron a Frigerio la reapertura de la paritaria salarial

Un grupo de trabajadores estatales de ATE seccional Uruguay le entregó un petitorio al gobernador Rogelio Frigerio durante su recorrida de campaña.

22 de octubre 2025 · 11:01hs
Estatales nucleados en la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) le reclamaron al gobernador Rogelio Frigerio la reapertura de la paritaria salarial, entre otras demandas. La petición fue formalizada a través de la entrega de un petitorio durante una visita del mandatario a Concepción del Uruguay en el marco del cierre de campaña de "La Libertad Avanza".

Petitorio

La presentación se realizó de manera pacífica y organizada, entre los principales puntos del petitorio se destacan:

-Adelanto de la fecha de paritarias provinciales, en virtud del "deterioro constante del salario frente a la inflación".

-Aumento salarial por encima de la inflación, "con el objetivo de lograr una recomposición del poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023".

-Pase a planta permanente de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan con continuidad desde hace más de un año.

Entrega de petitorio a Frigerio

  • Implementación de un instructivo de recategorizaciones antes de finalizar el 2025, que "garantice criterios justos y transparentes".
  • Reglamentación del Estatuto del Empleado Público.

Desde ATE Uruguay remarcaron su vocación de diálogo y la defensa de los derechos laborales y el fortalecimiento del empleo público. "Esperamos que el gobernador y las autoridades correspondientes atiendan estas demandas con la seriedad y urgencia que la situación exige", señalaron en un comunicado firmado por Gustavo Álvarez, titular de ATE seccional Uruguay.

