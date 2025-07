Rogelio Frigerio recorrió obras de infraestructura vial y viviendas en Federal

"Es una ruta de vital importancia, no solo para el municipio, sino para toda la región", sostuvo Frigerio. En ese sentido, recordó que hace más de 30 años que no se le realizan arreglos, y valoró el avance de los trabajos: "Ver estas máquinas trabajando es una señal importante de a dónde van los recursos de la gente ahora, que van a donde tienen que ir, no como antes".

Luego, el gobernador recorrió la ex estación de trenes de la ciudad, donde actualmente funciona un museo cultural y turístico. Allí destacó la labor del municipio, que logró poner en valor un lugar de tanta importancia para el pueblo, "para tener un museo vinculado con la historia del ferrocarril, pero también con la historia del Festival del Chamamé", expresó.

Por último, el gobernador reiteró su pedido de trabajar en equipo "para ver de qué manera, aún sin plata, podemos gestionar y dar respuestas a la gente que tiene muchísimas necesidades desde hace décadas producto de las faltas de compromiso, gestión, y transparencia".

Por su parte, la intendenta de Federal, Alicia Oviedo, destacó la presencia del mandatario provincial y valoró su acompañamiento, "para nosotros es una alegría recibir al gobernador, tenerlo aquí, compartiendo con nosotros y recorriendo nuestros lugares". En ese sentido, valoró la predisposición del Frigerio "para ayudarnos a destrabar algunas cuestiones vinculadas a la gestión de obras", finalizó.

Sobre las obras

La construcción de las 48 viviendas presenta un avance del 80 por ciento y se prevé su finalización para septiembre de este año. La inversión total del gobierno provincial supera los 3.100 millones de pesos.

En cuanto a la obra vial, la reconstrucción de la ruta provincial Nº 5 está a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad y forma parte del Plan de Conservación de Caminos Rurales-Región 1. Esta iniciativa busca consolidar trazas de uso social y productivo en distintos puntos del territorio entrerriano, con financiamiento proveniente del total del impuesto inmobiliario rural.