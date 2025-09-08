La Paz encara su segundo puerto cerealero

La próxima terminal portuaria de la Cooperativa Agropecuaria La Paz podrá acopiar 23.700 toneladas y su capacidad de embarque a barcazas será de unas 600 toneladas por hora, que podrá ser ampliada. El nuevo predio de la Cooperativa Agropecuaria La Paz fue visitado este domingo por el gobernador Rogelio Frigerio. El proyecto situará a la zona de La Paz como la principal del país en el transporte de cereales, al triplicar la capacidad operativa del actual puerto de la entidad.

El mandatario entrerriano recorrió el lugar junto a los ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; el intendente Walter Martin; y el gerente de la cooperativa, Fabián Cardozo.

puerto cerealero

Al respecto, el titular de la cartera productiva provincial explicó las características de la iniciativa: "Es un proyecto que para toda la comunidad de La Paz significa mucho, no solo por el valor de la Cooperativa Agropecuaria para la producción, ya que es el principal acopio, proveedor de insumos y parte del corazón de la agricultura de la región, sino también por la distribución urbana, dado que el actual embarque de la cooperativa ha quedado en el centro de la ciudad".

"Este nuevo puerto de barcazas convierte a La Paz en la zona más barcacera de la República Argentina y tiene una enorme posibilidad de expansión por la amplitud de su espacio, que perteneció a los cuarteles del Ejército Argentino y actualmente es propiedad de la cooperativa, que realizó un canje de terrenos con la provincia", precisó.

Cooperativa cerealiera de La Paz puerto

En tanto, Cardozo ponderó la intervención del gobierno provincial en el plan: "Ni bien le comentamos la intención, el gobernador manifestó su interés y vocación por ayudarnos; y luego tramitó para lograr la aprobación del proyecto por parte de la Dirección Nacional de Vías Navegables. Esto es muy importante para la cooperativa, porque significa poder construir un nuevo puerto de embarque cerealero de graneles que mejorará las condiciones de carga en velocidad y en capacidad de acopio".