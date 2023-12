Rogelio Frigerio juró como gobernador de Entre Ríos: seguí el acto de asunción en vivo

Pullaro Valdes Bordet.jpg

La vicegobernadora electa Alicia Aluani prestó su Juramento Constitucional y asumió la vicejefatura de Estado provincial. A continuación, le tomó el juramente a su compañero de fórmula.

"Juro por Dios, la Patria y sobre estos Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y la de la Provincia, y cumplir con lealtad y honradez el cargo de gobernador con el que he sido honrado por el pueblo entrerriano. Si así no lo hiciese, Dios y la Patria me lo demanden", fueron las palabras del gobernador el jurar en el estrado de la Cámara de Diputados.

Frigerio Asuncion.jpg

Luego, el mandatario provincial dirigió un mensaje a los legisladores de ambas cámaras.

Asamblea Legislatuva Asuncion Frigerio.jpg

A continuación, Frigerio se dirigió hasta el exterior de Casa de Gobierno, donde recibió la rendición de honores por parte de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia.

Esposa Familia Frigerio.jpg La familia del nuevo gobernador

Seguidamente, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno se desarrolló el traspaso de los atributos de mando por parte del gobernador saliente, Gustavo Bordet.

Por último, las flamantes autoridades se dirigieron hasta Plaza Mansilla, donde Frigerio tomó juramento constitucional de sus siete ministros: de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; de Infraestructura y Servicios estará Darío Schneider; de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; de Finanzas, Julio Panceri; de Salud, Guillermo Grieve; de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y de Desarrollo Humano será presidido por Verónica Berisso.

Tras esta instancia, brinda su primer mensaje al pueblo entrerriano como gobernador electo.

Mirá todo el acto en vivo:

Embed

Se trata del traspaso de mando más significativo de las últimas dos décadas en la provincia, luego de cuatro administraciones de gobernadores peronistas. Frigerio es el primer mandatario provincial del PRO en la historia de Entre Ríos, que cambia de signo político después de 20 años.

Gabinete Frigerio.jpg

La carrera política del gobernador

Frigerio es nieto de su homónimo, fundador del movimiento desarrollista en la década de 1960. El futuro gobernador entrerriano heredó de su abuelo el interés político que lo hizo iniciar su militancia en el Movimiento de Integración y Desarrollo a mediados de los ‘80.

Sus primeros cargos públicos, vinculados a su formación, los tuvo durante el segundo gobierno de Carlos Menem. Con apenas 26 años fue Subsecretario de Programación Regional de la Nación, entre 1996 y 1998. Luego asumió la Secretaría de de Programación Económica hasta el final del gobierno menemista. Sus primeras labores en la función pública las cumplió a las órdenes del entonces ministro Roque Fernández, quien hoy asesora a Javier Milei en su plan de dolarización.

De Angeli Frigerio.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

Durante el gobierno de la Alianza, la crisis de 2001 y los primeros dos períodos kirchneristas, Frigerio se dedicó a la actividad privada como consultor económico y político para empresas, bancos, fundaciones y universidades. También se desempeñó en la docencia de nivel superior. Con el comienzo del nuevo siglo fundó en 2000 su consultora Economía & Regiones, que presidió hasta 2011.

Ese año Frigerio se consolidó como referente del PRO de Mauricio Macri, al ser electo legislador de la Ciudad de Buenos Aires. En 2013 dejó la banca para asumir la presidencia del Banco Ciudad, que ejerció hasta diciembre de 2015.

Con el advenimiento de Cambiemos en el gobierno nacional, Frigerio fue designado ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, cargo que ocupó durante toda la administración macrista. Durante esos cuatro años, el funcionario desarrollista tuvo a su cargo las relaciones y negociaciones políticas y presupuestarias con los jefes provinciales de todo el país.

Busti Frigerio.jpg

En esa función demostró una capacidad de llegada a los gobernadores e intendentes peronistas como casi ningún otro dirigente o funcionario del PRO, algo que el propio Macri le facturó una vez terminada su presidencia. Ya fuera del poder, el ex jefe de Estado acusó en algunas entrevistas televisivas a Frigerio por haber sido demasiado condescendiente con los opositores.

Políticamente, Frigerio desembarcó en la provincia en 2013. Firmó una alianza para las legislativas con el ex gobernador Jorge Busti, en ese entonces opositor al kirchnerismo. El armado electoral "Unión por Entre Ríos" llevó a Alfredo De Angeli al Senado por el PRO y a Cristina Cremer a la Cámara de Diputados por el bustismo.

Frigerio Macri Pichetto.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

La presencia de Frigerio en la provincia se intensificó a partir de 2014 cuando llegó como interventor del PRO, a cargo de normalizar el partido amarillo, que tenía varios problemas internos de conducción. Desde entonces, lo conduce con poder absoluto. El gobernador electo también ejerce un liderazgo sin matices al interior de la alianza con el radicalismo.

Tras el fin del gobierno nacional de Cambiemos en 2019, Frigerio bajó "al llano” un tiempo. Pasó la pandemia y, domiciliado en Villa Paranacito, volvió a la competencia en las legislativas de 2021, cuando fue electo diputado nacional por Entre Ríos.

Renunció al cargo parlamentario este año para dedicarse de lleno a la campaña por la Gobernación, que ganó en fórmula con Alicia Aluani, la flamante vicegobernadora, médica pediatra afiliada recientemente a la UCR de Nogoyá.