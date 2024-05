Rogelio Frigerio estará en la mesa de Mirtha Legrand: los temas que tocará

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Mesaza (@lamesazarg)

LEER MÁS: Mazzacane en Paraná y se reunió con Rogelio Frigerio

Hasta ahora los invitados confirmados que compartirán la velada con el mandatario provincial son la canciller, Diana Mondino, y el periodista José del Río. Según informó Legrand, Mondino asistirá para "esclarecer y desarrollar todo lo sucedido en España", mientras que el periodista buscará comentar "su perspectiva sobre la actualidad del país".

Cabe destacar que Frigerio expresó desde sus inicios su apoyo y asistencia al Pacto de Mayo, así como a la Ley Bases. No obstante, había lamentado la suspensión de la firma del documento propuesto por Javier Milei que iba a tener lugar este sábado, pero fue suspendido a falta de la sanción de la mega-ley en Senadores.

LEER MÁS: Javier Milei confirmó que no habrá Pacto de Mayo porque no estará la Ley Bases

Javier Milei Rogelio Frigerio Casa Rosada.jpg

"Dilatar la firma del Pacto de Mayo es una mala señal para el exterior", había afirmado el gobernador a la señal CNN. Por otro lado, en diálogo con TN había indicado: "Lamento profundamente que no se haga. Me hubiera gustado estar ahí, acompañar con mi firma. De alguna manera, el sentimiento de la mayoría de los entrerrianos tienen que ver con el sentido común, no con el ideológico". "Comparto los 10 puntos absolutamente", remarcó el gobernador, "Me parece que es difícil no compartirlos (...) el mundo necesita vernos unidos a la mayoría de la dirigencia argentina detrás de ese norte para que sea confiable de que ese es el camino mayoritariamente elegido".