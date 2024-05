Rogelio Frigerio: "Es importante que el Senado ratifique la media sanción" de la Ley Bases

Embed

“Necesitamos generar más certidumbre y la sanción de Bases y el paquete fiscal van a ese camino. Por supuesto que falta mucho, pero son avances. La Argentina necesita una reforma fiscal y cambiar su matriz impositiva. Ese es el próximo desafío. Eliminar impuestos distorsivos que alienten la inversión y la producción privada”, sostuvo Frigerio.

“En Entre Ríos hemos hecho un tremendo ajuste del gasto político, eliminando privilegios enquistados en el poder desde hace décadas. Ayer entregamos créditos al campo y la producción. El ajuste fiscal es indispensable pero no podemos dejar de lado a las fuerzas productivas que son las que generan divisas, empleo y desarrollo”, concluyó.

Ley Bases diputados.jpg

La ley contó con el acompañamiento de 142 diputados nacionales, entre ellos cinco entrerrianos: Beltrán Benedit (LLA), Marcela Antola (UCR), Atilio Benedetti (UCR), Pedro Galimberti (UCR) y Francisco Morchio (HCF).

En tanto, por la negativa emitieron sus votos Gustavo Bordet (UP), Carolina Gaillard (UP), Tomás Ledesma (UP) y Blanca Osuna (UP).

Se descuenta, en este escenario, que Alfredo de Ángeli (PRO) y Stella Olalla (UCR) acompañarán la iniciativa, ya que responden el gobernador de Entre Ríos. El peronista Edgardo Kueider es, por el momento, uno de los senadores que no está confirmado en su rechazo y podría ser decisivo.